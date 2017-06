John McEnroe scatena la polemica su Serena Williams: “Nel maschile Serena sarebbe numero 700 del mondo, più o meno” e arriva anche Nick Kyrgios provocato da un giornalista

Nell’arco di tutta la sua carriera, John McEnroe è stato un tennista decisamente sopra le righe. Da quando lavora come opinionista, di certo le cose non sono cambiate. Impegnato attualmente nella presentazione del sul nuovo libro, “But Seriously”, l’ex-numero uno del mondo ha parlato di un tema scottante e che non è solito essere all’ordine del giorno nei salotti di discussione in ambito tennistico.

Se giocasse nel circuito maschile, fin dove arriverebbe Serena Williams? “Sarebbe numero 700 del mondo, più o meno”, ha detto McEnroe ai microfoni di National Public Radio, come riportato da ESPN. “Con questo, non voglio dare l’impressione che io non pensi che Serena sia una giocatrice formidabile. Io lo penso. Serena potrebbe vincere contro alcuni tennisti in determinate occasioni, questo lo credo, perché possiede una mentalità incredibilmente forte”, ha proseguito.

Sulle ipotetiche possibilità per Serena di sconfiggere i suoi colleghi in forma sistematica, tuttavia, l’americano ha manifestato tutti i propri dubbi. “Se lei dovesse però giocare nel circuito maschile, la storia sarebbe diversa”, ha osservato l’ex-campione di sette tornei dello Slam.

“Non ho mai visto ciò accadere (il fatto che una atleta donna domini tra gli uomini) in nessun altro sport e nemmeno nel tennis. Tuttavia, in certe situazioni tutto diventa possibile”, ha concluso.

Serena Williams ha risposto alla provocazione di John: “Caro John ti adoro e ti rispetto ma per favore lasciami fuori dalle tue dichiarazioni basate sul nulla. Non ho mai giocato contro qualcuno di “quella” classifica e né ho il tempo per farlo.

Rispetta me e la mia privacy visto che sto provando ad avere un figlio. Buona giornata.”

Su Twitter l’argomento ha spinto un giornalista come Tony Jones a dire che Serena sarebbe capace di battere Nick Kyrgios.

Il tennista di Canberra è entrato nella discussione e ha commentato su Twitter l’affermazione del giornalista: “Dopo questa ho visto tutto”, ha scritto Kyrgios.

Jones ha replicato a Nick: “Non vedo l’ora di vederti smentire questa mia teoria, anche se probabilmente non lo sapremo mai.”

Edoardo Gamacchio