Roger Federer nel 2018 giocherà la Hopman Cup: “non potrò mai dimenticare lo stadio pieno per il mio primo allenamento”

Roger Federer ha deciso di partecipare alla Hopman Cup anche nel 2018.

“Sono contentissimo di tornare perché ho passato dei grandi momenti fuori e dentro il campo. Ci sono state delle belle attività extra-tennis per me e la mia famiglia e non potrò mai dimenticare lo stadio pieno per il mio primo allenamento.

Penso sia la preparazione migliore perché è un modo grandioso e rilassante per iniziare la stagione. Ho giocato un buon tennis e ciò mi è servito poi agli Australian Open. Pensavo che giocare anche il misto fosse stancante a livello fisico, e invece mi sono divertito.

Proveremo a vincere la Hopman Cup nella prossima edizione” – ha detto tramite un video messaggio Federer, che farà coppia anche nel 2018 con la Bencic per l’evento australiano.

Ricordiamo che nel 2016 il governo australiano aiutò gli organizzatori dell’evento a pagargli l’ingaggio di partecipazione che dovrebbe aggirarsi quest’anno al milione di dollari. ​​​​​​