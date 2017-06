Andreas Seppi supera Majchrzak in due set e accede al secondo turno dell’Atp 250 di Antalya

Vittoria in due set per Andreas Seppi al primo turno dell’Atp 250 di Antalya (erba, $ 439.005).

L’altoatesino ha superato il qualificato polacco Kamil Majchrzak, 21 anni, Nr. 279 Atp, con il punteggio di 6-2 7-6(1) in un’ora e 15 minuti di gioco.

Al prossimo turno trova il serbo Tisparevic, tennista con cui può giocarsi ampiamente le sue carte.

Buona prestazione di Andreas, bravo ad aver la meglio su un avversario a lui inferiore ma coriaceo e grintoso. Seppi ha saputo mantenere la calma nei momenti clou dell’incontro e ha giocato un tiebreak decisivo con esperienza e qualità.

Di seguito i dettagli dell’incontro.

Primo set: parte bene Andreas, subito sicuro al servizio e vincente negli scambi.

Il polacco cerca di resistere come può ma cede il passo già nel terzo gioco.

Al termine di un game combattuto, l’altoatesino brekka alla seconda palla a disposizione.

Il parziale è in discesa per Seppi e l’italiano è bravo a gestire la situazione.

Non soffre mai il gioco avversario, anzi, aumenta il divario con Majchrzak grazie a un secondo break, ottenuto ancora ai vantaggi nel quinto game.

La fine del set è alle porte e non tarda ad arrivare.

Servizio tenuto a zero per l’italiano nell’ottavo game e 6-2 Andreas in 28 minuti di gioco.

Secondo set: parte ancora fortissimo Seppi con il break a zero nel primo gioco.

Sembra che anche questo parziale sia in discesa ma arriva subito la doccia fredda: il polacco inizia a macinare tennis e, complici un paio di gratuiti di troppo dell’italiano, opera subito il controbreak.

Il set segue poi l’andamento dei servizi, con i due protagonisti attenti a non concedere chance all’avversario, e, dopo 21 minuti di gioco, si gira sul 3-3.

Majchrzak diventa sembra più pericoloso con il passare dei minuti ed è lui che si rende maggiormente insidioso nella seconda metà del set. Nell’ottavo game si procura una palla break che cestina malamente con un rovescio in rete.

Un’ottima prima di servizio di Seppi fissa infatti il punteggio sul 6-6, portando i due tennisti al tiebreak decisivo.

Il tiebreak è condotto dal primo all’ultimo punto dall’azzurro che, al primo set point utile, chiude grazie a una bella risposta lungolinea di diritto.

E’ 7-6(1) per Andreas in 47 minuti di gioco.

La partita punto per punto



ATP Antalya Andreas Seppi Andreas Seppi 6 7 Kamil Majchrzak Kamil Majchrzak 2 6 Vincitore: A. SEPPI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* ace 4*-1 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Seppi 0-15 15-15 ace 40-15 4-5 → 5-5 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 K. Majchrzak 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Seppi 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 K. Majchrzak 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 A. Seppi 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 K. Majchrzak 0-15 0-30 df 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Seppi 15-0 ace 30-0 40-0 5-2 → 6-2 K. Majchrzak 15-0 30-0 30-15 5-1 → 5-2 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 K. Majchrzak 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 K. Majchrzak 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

A. Seppi – K. Majchrzak

01:14:03

9 Aces 4

0 Double Faults 2

62% 1st Serve % 52%

30/36 (83%) 1st Serve Points Won 24/35 (69%)

14/22 (64%) 2nd Serve Points Won 15/32 (47%)

1/2 (50%) Break Points Saved 3/6 (50%)

10 Service Games Played 10

11/35 (31%) 1st Return Points Won 6/36 (17%)

17/32 (53%) 2nd Return Points Won 8/22 (36%)

3/6 (50%) Break Points Won 1/2 (50%)

10 Return Games Played 10

44/58 (76%) Total Service Points Won 39/67 (58%)

28/67 (42%) Total Return Points Won 14/58 (24%)

72/125 (58%) Total Points Won 53/125 (42%)

102 Ranking 279

33 Age 21

Bolzano, Italy Birthplace Piotrkow Trybunalski, Poland

Caldaro, Italy Residence Piotrkow Trybunalski, Poland

6’3″ (190 cm) Height 6’0″ (182 cm)

165 lbs (75 kg) Weight 163 lbs (74 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2002 Turned Pro N/A

10/12 Year to Date Win/Loss 0/1

0 Year to Date Titles 0

3 Career Titles 0

$8,544,376 Career Prize Money $76,007

Davide Sala