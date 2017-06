Thomas Fabbiano supera Skugor in due set al primo turno dell’Atp 250 di Eastbourne

Esordio vittorioso per Thomas Fabbiano al primo turno dell’Atp 250 di Eastbourne (erba, € 636.660).

L’azzurro ha superato il 29enne croato Franko Skugor, Nr. 304 del mondo, con il punteggio di 7-6(5) 6-4 in un’ora e 51 minuti di gioco.

Urge ora recuperare più energie possibili per affrontare il secondo turno, previsto contro l’americano Steve Johnson già oggi pomeriggio.

Buona vittoria per Thomas. L’avversario vale molto di più rispetto alla posizione che occupa in classifica, specialmente su erba, e il modo in cui Fabbiano ha portato a casa il successo è un bel segnale che conferma l’ottimo feeling dell’italiano con questa superficie.

Di seguito il dettaglio dell’incontro.

Primo set: prima dell’interruzione per la pioggia si era visto solo Fabbiano in campo.

Tre palle break procurate nel secondo gioco, tutte ben annullate dal croato. Al rientro in campo sull’uno pari, il set è apparso invece equilibrato.

Dapprima Thomas deve annullare un’insidiosa palla break avversaria nel terzo gioco, successivamente passa grazie a un break a zero nell’ottavo gioco.

E’il break decisivo? Macchè, Skugor si riassesta e piazza l’immediato controbreak dopo aver annullato un set point italiano nello stesso game.

Si giunge così al tiebreak, anch’esso equilibrato, specchio fedele del set, ma conquistato bene dall’azzurro al primo set point a disposizione.

E’ 7-6(5) per Fabbiano in un’ora e tre minuti di gioco.

Secondo set: Thomas rischia subito di chiudere i conti. Si porta avanti 0-40 nel primo gioco ma non affonda il colpo.

Skugor tiene il servizio e si salva. Il set scorre veloce, con i due avversari che tengono agevolmente i turni di battuta e, dopo 24 minuti di gioco, si gira sul 3-3.

La svolta arriva nel settimo game, con Fabbiano che brekka a 30 e inizia a vedere il traguardo.

L’ultimo brivido arriva nel decimo gioco, con l’azzurro al servizio per il match. Skugor reagisce, si porta sino a palla break ma qui l’italiano fa buona guardia. Il primo match point utile è quello vincente. E’ 6-4 per Thomas in 39 minuti di gioco.

La partita punto per punto



ATP Eastbourne Thomas Fabbiano Thomas Fabbiano 7 6 Franko Skugor Franko Skugor 6 4 Vincitore: T. FABBIANO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 F. Skugor 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 F. Skugor 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 F. Skugor 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 T. Fabbiano 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 F. Skugor 15-0 30-0 30-15 30-30 1-1 → 1-2 T. Fabbiano 15-0 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 F. Skugor 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 F. Skugor 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 F. Skugor 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-4 → 5-5 T. Fabbiano 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 F. Skugor 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 F. Skugor 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 F. Skugor 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 T. Fabbiano 15-0 15-15 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Skugor 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 ace ace 1-0 → 1-1 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

T. Fabbiano – F. Skugor

01:45:19

1 Aces 7

2 Double Faults 1

79% 1st Serve % 63%

44/59 (75%) 1st Serve Points Won 35/48 (73%)

8/16 (50%) 2nd Serve Points Won 13/28 (46%)

2/3 (67%) Break Points Saved 6/8 (75%)

11 Service Games Played 11

13/48 (27%) 1st Return Points Won 15/59 (25%)

15/28 (54%) 2nd Return Points Won 8/16 (50%)

2/8 (25%) Break Points Won 1/3 (33%)

11 Return Games Played 11

52/75 (69%) Total Service Points Won 48/76 (63%)

28/76 (37%) Total Return Points Won 23/75 (31%)

80/151 (53%) Total Points Won 71/151 (47%)

95 Ranking 304

28 Age 29

Grottaglie, Italy Birthplace Sibenik, Croatia

San Giorgio Jonico, Italy Residence Zagreb,Croatia

5’8″ (172 cm) Height 6’6″ (198 cm)

152 lbs (69 kg) Weight 212 lbs (96 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2005 Turned Pro N/A

0/1 Year to Date Win/Loss 2/2

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$730,967 Career Prize Money $487,771

Davide Sala