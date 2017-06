La risalita di Magdalena Rybarikova

Una lunga pausa per infortunio può far bene per il futuro. E’ il caso della slovacca Magdalena Rybarikova, 28enne n.107 WTA, che lo scorso anno si è dovuta fermare al torneo di Wimbledon, per poi rientrare a pieno ritmo nel mese di febbraio.

Poco dopo il rientro si è aggiudicata due titoli ITF, sui campi veloci di Gifu ($80.000, Giappone) e Fukuoka ($60.000, Giappone). Nel mese di maggio ha superato CoCo Vandeweghe al primo turno del Roland Garros per poi trovare semaforo rosso con la colombiana Mariana Duque-Marino.

E’ da poco iniziata la stagione su erba e Magdalena, ex Top-40 della classifica mondiale, si è già tolta tre soddisfazioni, vincendo il $100.000 di Surbiton (6-4 7-5 in finale su Heather Watson), raggiungendo le semifinali del WTA di Nottingham (battuta da Johanna Konta) e alzando al cielo anche il trofeo del $100.000 di Ilkley (7-5 7-6 su Van Uytvanck).

La risalita di Magdalena è appena cominciata, le colleghe sono avvisate!

Lorenzo Carini