Oliver Anderson e la combine per problemi economici

Il fenomeno del match-fixing nel tennis sembra bel lontano dall’essere arrestato. Il caso del momento vede protagonista l’australiano Oliver Anderson, il quale ha ammesso di aver perso di proposito un set contro Harrison Lombre al Challenger di Tralargón.

Secondo le autorità che si stanno occupando della vicenda, il campione junior dell’edizione 2016 dell’Australian Open sarebbe stato convinto da un amico, autore di una scommessa sul match, a cedere il parziale.

Anderson avrebbe accettato di manomettere la partita senza troppe remore, a causa di ristrettezze economiche con cui si trovava costretto a convivere dopo che un infortunio gli ha impedito di concludere alcuni contratti di sponsorizzazione.

Le ultime indiscrezioni parlano tuttavia di un altro tennista australiano, Isaac Frost, come colui che ha spinto Anderson nel perdere un set. Quello di Frost non è un nome nuovo nel “sottobosco” del circuito, considerando che quest’ultimo è stato bandito da tutte le competizioni nel 2016 per via di traffico di sostanze dopanti.

Edoardo Gamacchio