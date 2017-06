Qualificazioni Wimbledon: il primo giorno non sorride agli azzurri

Bilancio inclemente in casa Italia (4W-8L) in questo primo giorno di qualificazioni per il terzo Slam della stagione: l’accesso a Wimbledon fa gola a tutti e in tanti azzurri si sono presentati ai nastri di partenza sui campi di Roehampton cullando un sogno.

Per molti di loro pochi match di preparazione sull’erba e risultati che potevano essere messi in conto ma c’è da dire che alcune sconfitte bruciano e fanno male, perché la vittoria era davvero possibile.

Luca Vanni è quello che esce peggio da queste qualificazioni: nel match contro il francese Hemery è sempre stato in vantaggio e a un passo dalla vittoria fallendo l’obiettivo, mancando 6 match point e cedendo per 13/11 al terzo. Peccato, soprattutto perché il ragazzo dimostra che il problema non è nel suo tennis quanto piuttosto nella sua sfera psicologica: bravo il francese a non mollare mai ma l’italiano ha dato l’impressione di tremare nel momento di chiudere, e non si parla di un semplice braccino. Sconfitta che ho paura sia difficile da dimenticare: queste partite e queste occasioni mancate lasciano il segno. Speriamo Luca ci stupisca, esca dal tunnel e si riprenda per nuovi grandi traguardi da raggiungere.

Pollice in su per Steto Travaglia, Riccardo Bellotti, Andrea Arnaboldi e Simone Bolelli. Quest’ultimo ha vinto una partita incredibile contro l’australiano Groth: nei momenti importanti Chicco non ha mai avuto dubbi e sempre fatto la cosa giusta, con un tennis efficace e una solidità mentale invidiabile. Questo Bole merita già adesso la top100. Travaglia batte Caruso nel derby e si candida a tennista da exploit: ha il tennis per far male anche su questa superficie e può regalarsi una grande soddisfazione londinese. Il main draw è possibile? Per me si, senza dubbi. Mentre Bellotti vince contro l’ombra di un Kavcic ritiratosi a punteggio andato (ma l’italiano sa giocare bene sul veloce…), Arnaboldi si regala una rimonta contro Setkic confermando le buone sensazioni della vigilia: il classe ‘87 si trova bene su questi campi e la superficie può esaltare il suo tennis elegante. Per tutti match di secondo turno non impossibili. L’imperativo è provarci al massimo, senza rimpianti.

Fra gli sconfitti alcuni hanno deluso davvero tanto mentre per alcuni la sconfitta era nell’aria: Giustino e Caruso non arrivavano all’appuntamento con sensazioni positive e hanno ceduto ai loro avversari le armi senza dare l’impressione di poterli impensierire.

Gaio ha deluso. Quinzi ha deluso. Donati ha deluso. Giannessi, testa di serie numero 1 di queste quali, ha deluso. Gli impegni sulla carta non erano impossibili (nessuno degli azzurri ha incontrato uno specialista dell’erba eccetto Bolelli) ma nessuno ha saputo sfruttare i propri punti di forza esaltando semmai le proprie insicurezze: il Gianna ha perso dal portoghese Sousa un match fra due non specialisti dell’erba e in questo caso l’esperienza doveva giocare a favore dell’italiano. Quinzi veniva da un buon periodo di forma e di buoni risultati ma probabilmente ha patito il tornare in quell’atmosfera che anni fa lo rese una grande promessa. Contro Garin c’era da aspettarsi molto di più. Gaio continua invece il suo periodo buio per una crisi da cui sembra difficile uscire: uno col suo servizio non può perdere così nettamente contro l’avversario odierno. Per finire Donati: solito film donatiano, in vantaggio nel primo set non chiude, si fa recuperare e finisce per cedere il primo parziale e rapidamente depone le armi nel secondo. Oggi, al di là del fisico, ha toppato la testa.

Qualche attenuante per Napolitano: ha perso in 3 set un match che poteva fare suo contro il francese Millot ma almeno ha lottato, dimostrando qualità che allo stato attuale i suoi compagni di squadra sembrano disconoscere.

Alessandro Orecchio