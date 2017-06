Era prevedibile: Petra Kvitova dà forfait a Eastbourne

Petra Kvitova, vincitrice ieri del torneo di Birmingham, ha dato forfait per il torneo WTA di Eastbourne iniziato nella giornata di ieri.

La campionessa ceca non sarà al via per un problema agli addominali. Non è in dubbio però la sua partecipazione al torneo di Wimbledon.

Md

(1/WC) Kerber, Angelique vs Bye

(WC) Broady, Naomi vs Pliskova, Kristyna

Putintseva, Yulia vs (Q) Arruabarrena, Lara

Bye vs (16) Gavrilova, Daria

(10) Ostapenko, Jelena vs Bye

Suárez Navarro, Carla vs Makarova, Ekaterina

(LL) Cirstea, Sorana vs Siniakova, Katerina

Bye vs (5) Konta, Johanna

(3) Pliskova, Karolina vs Bye

Riske, Alison vs Cornet, Alizé

(Q) Schiavone, Francesca vs Peng, Shuai

Bye vs (15) Bacsinszky, Timea

(9) Mladenovic, Kristina vs Bye

Zhang, Shuai vs (Q) Lepchenko, Varvara

Konjuh, Ana vs (Q) Barthel, Mona

Bye vs (7) Kuznetsova, Svetlana

(8) Radwanska, Agnieszka vs Bye

(LL) Kucova, Kristina vs (LL) Davis, Lauren

Bouchard, Eugenie vs Strycova, Barbora

Bye vs (11) Muguruza, Garbiñe

(14) Pavlyuchenkova, Anastasia vs Bye

Babos, Timea vs Mertens, Elise

Tsurenko, Lesia vs (WC) Watson, Heather

Bye vs (4) Cibulkova, Dominika

(6) Wozniacki, Caroline vs Bye

Osaka, Naomi vs (LL) Ozaki, Risa

(Q) Hsieh, Su-Wei vs (LL) Cepede Royg, Veronica

Bye vs (12) Vesnina, Elena

(LL) Pironkova, Tsvetana vs Bye

Lucic-Baroni, Mirjana vs Niculescu, Monica

Mchale, Christina vs (Q) Duan, Ying-Ying

Bye vs (2/WC) Halep, Simona