Roger Federer: “È una sensazione grandiosa rivincere qui perché non so se mi capiterà di nuovo, quindi mi godrò molto questa vittoria”

Roger Federer : “Mi aspettavo una partita più difficile. Vedendo il match di ieri e il modo in cui ha giocato Gasquet, pensavo sarebbe stata complicata anche perché mi aveva battuto qui lo scorso anno.

Quest’anno aveva giocato molto bene contro di me nella Hopman Cup. Questa mattina parlando della tattica con Ivan Ljubicic sentivo di poter giocare controllando la situazione e non come ho fatton con Khachanov. Ho avuto la fortuna di cominciare molto forte all’inizio, proprio come volevo.”

“A partire da lì ho giocato molto bene, sono stato molto rapido e ho sbagliato poco. Sento di essere sulla ‘nuvola nove’ dopo la nona vittoria qui ad Halle. È una sensazione grandiosa rivincere qui perché non so se mi capiterà di nuovo, quindi mi godrò molto questa vittoria.

Avevo qualche dubbio all’inizio del torneo, devo ammetterlo, perché ho perso al primo turno per la prima volta sull’erba in 15 anni. Sono contento di aver reagito subito, di aver dimenticato quella sconfitta con Haas e di essermi ricordato che posso ancora giocare bene sull’erba.”

“È una grande iniezione di fiducia sapere che fisicamente sto bene e che mentalmente sono di nuovo fresco. Mi sono riabituato al ritmo della competizione.

Non credo che il seeding mi aiuti a vincere a Wimbledon, o ad avere più successo rispetto a se fossi stato quarto o quinto. Non vedo né vantaggi né svantaggi, se vuoi vincere il torneo devi battere i migliori in tutti i modi possibili.

Non è qualcosa di realmente importante essere tra i primi 4.”