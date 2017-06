Simona Halep potrebbe scavalcare Angelique Kerber questa settimana per la conquista della prima posizione mondiale

È iniziato il WTA Premier di Eastbourne, la cui favorita per il successo finale, seguendo il seeding, è Angelique Kerber ma attenzione anche alla numero due, Simona Halep. La recente finalista del Roland Garros, che può beneficiare di un bye al primo turno come la Kerber, affronterà Christina McHale o Ying-Ying Duan, proveniente dalle qualificazioni.

È ancora il dubbio il trono della classifica WTA: Halep diventerà n.1 in caso di semifinale a patto che Kerber si fermi almeno un turno prima. Con la tedesca ai quarti o in semifinale, Simona Halep dovrà arrivare in finale; se Kerber dovesse raggiungere la finale, Halep avrebbe bisogno di vincere il torneo di Eastbourne.

