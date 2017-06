Torneo Future President Basilicanova (Parma): Concluse le qualificazioni. Domani il Main Draw

Si sono concluse le qualificazioni del Torneo internazionale ITF maschile “C.M.S. Cup” – 1° Memorial Filippo Ricotti (15.000 $, terra) presso il Tc President di Basilicanova (Parma).

Non sono mancate le sorprese nel turno decisivo, come l’eliminazione della testa di serie numero 1 del tabellone cadetto, lo svizzero Marc-Andrea Huesler: se ieri si è salvato per miracolo contro lo svedese Jonathan Stenberg (sotto per 5-2 al terzo set e con tre match-point a sfavore), il bis non è riuscito contro un perfetto Alessandro Cortegiani, bravo a chiudere la pratica in poco più di un’ora di gioco. Grazie al romano, e non solo, l’Italia vola in massa nel tabellone principale, portando ben sei esponenti nella sezione finale. Bella la vittoria in due set, sulla carta contro pronostico, di Davide Della Tommasina contro il croato Biljesko, addirittura debordante il 60 61 con cui Simone Roncalli regola Alessandro Ceppellini. Al di là dei colori azzurri, la svizzera approda nel main draw con due atleti: se non ce l’ha fatta il favorito Huesler, sono invece riusciti a centrare l’obiettivo Alexander Ritschard e Loic Perret rispettivamente contro Maccari e Abbruciati.

Da Lunedì 26 Giugno prendono il via i tabelloni principali di singolare e di doppio. La prima testa di serie è il carrarese Walter Trusendi, numero 360 delle classifiche mondiali, seguito dall’austriaco Lenny Hampel e dal brasiliano Bruno Sant’Anna. La prima forza del tabellone sarebbe, in linea teorica, Roberto Marcora, numero 325 del mondo con la classifica protetta (è stato fermo ai box per un lungo infortunio) ma 839 del ranking “reale” e per questo non inserito tra le otto teste di serie. Andrea Pellegrino, Marco Bortolotti e Adelchi Virgili sono gli altri azzurri maggiormente accreditati per il titolo, o quantomeno per un torneo da protagonisti. Inizia anche il tabellone di doppio, capeggiato dai tedeschi Florian Fallert e Jakob Sude. L’ingresso sui campi del Tc President di Basilicanova è libero per tutta la durata della manifestazione.

Md

Walter TRUSENDI [1] – Giovanni ORADINI (Q)

Loic PERRET (Q) – Mike URBANIJA

Francesco MONCAGATTO (Q) – Jakob SUDE

Samuele RAMAZZOTTI (WC) – Javier MARTI [5]

Bruno SANT’ANNA [3] – Nicola GHEDIN

Ugo HUMBERT – Davide DELLA TOMMASINA (Q)

Sebastian PRECHTEL – Federico IANNACCONE (WC)

Simone RONCALLI (Q) – Adelchi VIRGILI [7]

Wilson LEITE [8] – Alessandro CORTEGIANI (Q)

Chun Hsin TSENG (WC) – Alexander RITSCHARD (Q)

Roberto MARCORA (PR) – Florian FALLERT

Pietro LICCIARDI – Marco BORTOLOTTI [4]

Andrea PELLEGRINO [6] – Filippo LEONARDI (Q)

Dominik BOEHLER – Pietro RONDONI (PR)

Lorenzo BOCCHI (WC) – Alessandro LUISI

John LAMBLE – Lenny HAMPEL [2]

Risultati 2° turno qualificazione

Cortegiani A. (ITA) b. Huesler M. (SUI, 1) 62 61

Moncagatto F. (ITA, 15) b Gabrieli T. (ITA, 6) 36 64 64

Roncalli S. (ITA, 5) b. Ceppellini A. (ITA, 13) 60 61

Della Tommasina D. (ITA) b. Biljesko D. (CRO, 9) 64 63

Oradini G. (ITA) b. Ferrari F. (ITA, 3) 76 26 64

Perret L. (SUI, 2) b. Abbruciati L. (ITA) 62 63

Ritschard A. (SUI, 4) b. Maccari F. (ITA) 63 61

Leonardi F. (ITA, 7) b. Wiersholm H. (USA, 14) 67 76 64