Wimbledon: Il Tabellone di Qualificazione Maschile con tutti gli spot. Al via ben 12 azzurri e ci sarà un derby.

Tabellone di Qualificazione

[1] Alessandro Giannessi vs Pedro Sousa

Gleb Sakharov vs Steven Diez

Sam Groth vs Simone Bolelli

Tobias Kamke vs [28] Adrian Menendez-Maceiras

[2] Santiago Giraldo vs Stefanos Tsitsipas

Federico Gaio vs Yannick Hanfmann

Attila Balazs vs Joris De Loore

Jozef Kovalik vs [29] Roberto Carballes Baena

[3] Tennys Sandgren vs Michael Mmoh

Vincent Millot vs Stefano Napolitano

Vaclav Safranek vs Alejandro Gonzalez

Marco Chiudinelli vs [21] Taylor Fritz

[4] Lukas Lacko vs Hiroki Moriya

Andrea Arnaboldi vs Aldin Setkic

Nikola Milojevic vs Enrique Lopez-Perez

Mirza Basic vs [23] Peter Gojowczyk

[5] Andrey Rublev vs Joao Domingues

James McGee vs Ruben Ramirez Hidalgo

Petr Michnev vs Maximo Gonzalez

Yannik Reuter vs [20] Paul-Henri Mathieu

[6] Go Soeda vs Inigo Cervantes

Egor Gerasimov vs Alexander Ward

Ilya Ivashka vs Grega Zemlja

Teymuraz Gabashvili vs [26] Jan Satral

[7] Blaz Kavcic vs Riccardo Bellotti

Denis Kudla vs Akira Santillan

Yannick Maden vs Tim Smyczek

Andrew Whittington vs [24] Stephane Robert

[8] Darian King vs Lorenzo Giustino

Bradley Klahn vs Soon Woo Kwon

Lukas Rosol vs Jason Jung

Rajeev Ram vs [17] Reilly Opelka

[9] Illya Marchenko vs Filip Krajinovic

Yasutaka Uchiyama vs Benjamin Becker

Liam Broady vs Frank Dancevic

Marcus Willis vs [31] Andrej Martin

[10] Luca Vanni vs Calvin Hemery

Oscar Otte vs Daniel Brands

Jeremy Jahn vs Blake Mott

Daniel Gimeno-Traver vs [19] Alexander Bublik

[11] Sergiy Stakhovsky vs Kenny De Schepper

Edward Corrie vs Roberto Quiroz

Tatsuma Ito vs Matija Pecotic

Alex De Minaur vs [18] Jurgen Melzer

[12] Ruben Bemelmans vs Tristan Lamasine

Mitchell Krueger vs Mathias Bourgue

Ti Chen vs Ricardo Ojeda Lara

Federico Coria vs [27] Gerald Melzer

[13] Laslo Djere vs John-Patrick Smith

Mackenzie McDonald vs Daniel Cox

Christian Garin vs Gianluigi Quinzi

Daniel Masur vs [22] Bjorn Fratangelo

[14] Maximilian Marterer vs Miljan Zekic

Kimmer Coppejans vs Sebastian Ofner

Marcelo Arevalo vs Jay Clarke

Elias Ymer vs [30] Duckhee Lee

[15] Peter Polansky vs Marco Trungelliti

Neil Pauffley vs Aleksandr Nedovyesov

Stefano Travaglia vs Salvatore Caruso

Ryan James Storrie vs [25] Quentin Halys

[16] Konstantin Kravchuk vs Matteo Donati

Lloyd Glasspool vs Nicolas Jarry

Dennis Novikov vs Di Wu

Marc Polmans vs [32] Stefan Kozlov