Feliciano Lopez annulla un match point a Marin Cilic e vince per la prima volta in carriera il torneo del Queen’s. Lopez dichiara “Non ci credo di aver vinto questo torneo”

Feliciano Lopez per la prima volta in carriera vince il torneo ATP 500 del Queen’s.

Il tennista spagnolo, alla seconda finale in carriera nel torneo londinese, ha sconfitto in finale dopo una dura lotta e dopo aver annullato un match point, Marin Cilic, con il risultato di 46 76 (2) 76 (8) dopo 2 ore e 32 minuti di partita.

Da segnalare il tiebreak del terzo set giocato a livelli altissimi da entrambi i giocatori e pieni di colpi vincenti e bei punti a rete.

Il momento decisivo è arrivato sull’8 pari, dopo che nel punto precedente lo spagnolo avanti per 8 a 7 e match point a disposizione con il servizio, aveva subito il minibreak dopo un bel punto impostato del croato che chiudeva poi con una volèe vincente di diritto.

Sull’8 pari, come dicevamo, Lopez piazzava un ace e poi nel punto successivo Cilic mandava in corridoio il diritto, regalando il minibreak allo spagnolo che quasi incredulo conquistava il torneo.

Per Feliciano Lopez si tratta del sesto titolo in carriera, il primo del 2017.

Dichiara Lopez al termine della partiita: “Non ci credo di aver vinto questo torneo.

Sono diventato vecchio per cercare di vincere questo torneo e finalmente ci sono riuscito.

Sono veramento contento di questa vittoria e mi voglio complimentare con Marin per la partita e per il torneo disputato.

E’ stato difficile dimenticare la finale persa qui con Dimitrov dopo aver mancato un match point, ma per fortuna oggi è andata diversamente.

Sono contento ed è un onore giocare qui, davvero un posto splendido. Credo sia stato il mio miglior tennis giocato in carriera”.

Nel 2014 perse la finale del Queen's al tie break del 3° set, oggi @feliciano_lopez conquista il titolo al tie break del 3°! #tennis #ATP pic.twitter.com/yFhsjydtqa — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) 25 giugno 2017

Salva 1 MP nei quarti e 1 in finale e conquista il 6° titolo #ATP in carriera! #tennis @feliciano_lopez pic.twitter.com/p8UaWLzmaW — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) 25 giugno 2017

La partita punto per punto



ATP London Marin Cilic [4] Marin Cilic [4] 6 6 6 Feliciano Lopez Feliciano Lopez 4 7 7 Vincitore: F. LOPEZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* ace 6-6* 6*-7 ace 7*-7 ace 7-8* 8-8* 8*-9 ace 6-6 → 6-7 M. Cilic 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace ace 5-6 → 6-6 F. Lopez 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 M. Cilic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 F. Lopez 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 4-4 → 4-5 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 F. Lopez 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-3 → 3-3 F. Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df ace 1-2 → 2-2 F. Lopez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-1 → 1-1 F. Lopez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 ace 1*-3 ace 1-4* 1-5* 1*-6 ace 2*-6 6-6 → 6-7 F. Lopez 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 6-5 → 6-6 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 F. Lopez 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. Cilic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 F. Lopez 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 F. Lopez 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Cilic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 F. Lopez 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-1 → 2-2 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Lopez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 1-0 → 1-1 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Lopez 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 F. Lopez 15-0 30-0 ace 40-0 4-3 → 4-4 M. Cilic 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace A-40 3-3 → 4-3 F. Lopez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 F. Lopez 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Lopez 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 1-0

M. Cilic – F. Lopez

02:31:46

22 Aces 19

1 Double Faults 0

65% 1st Serve % 63%

55/63 (87%) 1st Serve Points Won 51/66 (77%)

23/34 (68%) 2nd Serve Points Won 27/39 (69%)

1/1 (100%) Break Points Saved 2/3 (67%)

17 Service Games Played 17

15/66 (23%) 1st Return Points Won 8/63 (13%)

12/39 (31%) 2nd Return Points Won 11/34 (32%)

1/3 (33%) Break Points Won 0/1 (0%)

17 Return Games Played 17

78/97 (80%) Total Service Points Won 78/105 (74%)

27/105 (26%) Total Return Points Won 19/97 (20%)

105/202 (52%) Total Points Won 97/202 (48%)

7 Ranking 32

28 Age 35

Medjugorje, Bosnia-Herzegovina Birthplace Toledo, Spain

Monte-Carlo, Monaco Residence Madrid, Spain

6’6″ (198 cm) Height 6’2″ (187 cm)

196 lbs (89 kg) Weight 187 lbs (85 kg)

Right-Handed Plays Left-Handed

2005 Turned Pro 1997

19/12 Year to Date Win/Loss 14/13

1 Year to Date Titles 0

17 Career Titles 5

$17,907,785 Career Prize Money $13,593,507