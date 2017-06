Roger Federer conquista il nono titolo in carriera ad Halle. Battuto in maniera netta A. Zverev

Roger Federer ha conquistato oggi pomeriggio il torneo ATP 500 di Halle.

Il tennista svizzero ha sconfitto in finale senza alcun problema Alexander Zverev con il risultato di 61 63 in 53 minuti di partita.

Per Federer si tratta dal titolo n.92 in carriera, il quarto del 2017 dopo i successi all’Australian Open, Indian Wells e Miami.

Per lo svizzero si tratta anche del nono successo in carriera nel torneo tedesco.

Da domani sarà sempre al n.5 del mondo avvicinandosi però a Novak Djokovic.

Nel primo set dominio assoluto di Roger che toglieva il servizio a Zverev nel primo ed al terzo game e in un attimo si portava sul 4 a 0.

Sul 5 a 1 l’ex n.1 del mondo toglieva a 30 il turno di battuta al tedesco conquistando la frazione per 6 a 1.

L’elvetico impiega soltanto 22 minuti per appropriarsi del primo parziale. La mossa vincente del primo set è stata la volontà di chiamare continuamente Zverev a rete, impedendogli di manovrare da fondo.

Nel secondo set Roger nel primo game annullava una palla break con un ace e poi sul 3 a 2 metteva a segno il break a 15, grazie ad un richiamo a rete di Zverev con la smorzata e Federer passava e brekkava volando sul 4-2.

Sul 5 a 3 lo svizzero teneva a 15 il turno di battuta e con un volèe di rovescio vincente conquistava la partita per 6 a 3.

Nulla può Zverev contro King @rogerfederer, che domina il match in 53 minuti e conquista il 9° titolo ad Halle! #tennis #ATP pic.twitter.com/f79t9fFS1s — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) 25 giugno 2017

La partita punto per punto



ATP Halle Roger Federer [1] Roger Federer [1] 6 6 Alexander Zverev [4] Alexander Zverev [4] 1 3 Vincitore: R. FEDERER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Federer 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-2 → 5-3 R. Federer 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 R. Federer 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Federer 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 R. Federer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-1 → 6-1 R. Federer 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 A. Zverev 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 4-0 → 4-1 R. Federer 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 4-0 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 R. Federer 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

R. Federer – A. Zverev

00:53:10

4 Aces 5

0 Double Faults 0

67% 1st Serve % 73%

26/28 (93%) 1st Serve Points Won 19/36 (53%)

7/14 (50%) 2nd Serve Points Won 5/13 (38%)

1/1 (100%) Break Points Saved 4/8 (50%)

8 Service Games Played 8

17/36 (47%) 1st Return Points Won 2/28 (7%)

8/13 (62%) 2nd Return Points Won 7/14 (50%)

4/8 (50%) Break Points Won 0/1 (0%)

8 Return Games Played 8

33/42 (79%) Total Service Points Won 24/49 (49%)

25/49 (51%) Total Return Points Won 9/42 (21%)

58/91 (64%) Total Points Won 33/91 (36%)

5 Ranking 12

35 Age 20

Basel, Switzerland Birthplace Hamburg, Germany

Switzerland Residence Monte-Carlo, Monaco

6’1″ (185 cm) Height 6’6″ (198 cm)

187 lbs (85 kg) Weight 189 lbs (85 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

1998 Turned Pro 2013

19/2 Year to Date Win/Loss 29/11

3 Year to Date Titles 3

91 Career Titles 4

$104,002,250 Career Prize Money $3,684,967