Rafael Nadal in campo dal 27 giugno nell’esibizione di Hurlingham

In seguito alla conquista del suo decimo Roland Garros, Rafa Nadal aveva dichiarato forfait dal torneo del Queen’s per concedersi del riposo ed arrivare così al meglio a Wimbledon.

Lo spagnolo ha scelto i campi del WTA di Maiorca, praticamente casa sua, per tornare a calcare l’erba: l’ex numero uno del mondo, infatti, non giocava sul verde dal 2015. Nadal ha inoltre dichiarato che dal 27 al 30 giugno si troverà ad Hurlingham, nei pressi di Londra, per prendere parte ad un evento di esibizione.

La partecipazione dello spagnolo si aggiunge così a quelle illustri di Milos Raonic, Jo-Wilfried Tsonga, Tommy Haas, David Ferrer, Lucas Pouille e Tomas Berdych.

Nadal non disputa Wimbledon dal 2015 ed il suo miglior risultato all’All England Club (dove si è laureato campione per due volte nella sua carriera) dal 2012 corrisponde al quarto turno raggiunto nel 2014, sconfitto da Nick Kyrgios in quattro set.