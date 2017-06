WTA Birmingham e Maiorca: Live le Finali. Ritorna il sorriso a Petra Kvitova che vince a Birmingham

Bentornata Petra. E’ la Kvitova la vincitrice del torneo WTA Premier di Birmingham.

Petra rientrata nel circuito in occasione del Roland Garros dopo il lungo stop seguito all’aggressione subita prima di Natale, ha battuto in finale in rimonta per 46 63 62, in poco più di un’ora e tre quarti di gioco, l’australiana Ashleigh Barty, numero 77 del ranking mondiale.

Per la 27enne mancina di Bilovec, due volte campionessa a Wimbledon (2011 e 2014) è il 20esimo titolo in carriera il primo del 2017.

WTA Birmingham Premier | Erba | $885.040 – Finali

Ann Jones Centre Court – Ora italiana: 14:30 (ora locale: 1:30 pm)

1. [7/WC] Petra Kvitova vs Ashleigh Barty



WTA Birmingham Petra Kvitova [7] Petra Kvitova [7] 4 6 6 Ashleigh Barty Ashleigh Barty 6 3 2 Vincitore: P. KVITOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 P. Kvitova 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 A. Barty 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 P. Kvitova 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-2 → 4-2 A. Barty 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 P. Kvitova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 2-1 → 2-2 A. Barty 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-0 → 2-1 P. Kvitova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 A. Barty 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 P. Kvitova 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-3 → 6-3 A. Barty 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 P. Kvitova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 5-1 → 5-2 A. Barty 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 P. Kvitova 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 A. Barty 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-0 → 3-1 P. Kvitova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 A. Barty 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 P. Kvitova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Barty 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 P. Kvitova 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 3-5 → 4-5 A. Barty 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 P. Kvitova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 A. Barty 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-3 → 2-4 P. Kvitova 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 1-3 → 2-3 A. Barty 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 P. Kvitova 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Barty 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Kvitova 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0

WTA Birmingham Ashleigh Barty / Casey Dellacqua [4] • Ashleigh Barty / Casey Dellacqua [4] 30 4 Hao-Ching Chan / Shuai Zhang Hao-Ching Chan / Shuai Zhang 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Barty / Dellacqua 15-0 30-0 4-0 H. Chan / Zhang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 A. Barty / Dellacqua 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-0 → 3-0 H. Chan / Zhang 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 A. Barty / Dellacqua 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 0-0 → 1-0

WTA Mallorca International | Erba | $250.000 – Finali

Pista Central – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 5:00 pm)

1. Julia Goerges vs [2] Anastasija Sevastova



WTA Mallorca Julia Goerges Julia Goerges 0 3 Anastasija Sevastova [2] • Anastasija Sevastova [2] 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Sevastova 3-4 J. Goerges 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 A. Sevastova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 J. Goerges 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 A. Sevastova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Goerges 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Sevastova 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Goerges 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [1] Yung-Jan Chan / Martina Hingis vs Jelena Jankovic / Anastasija Sevastova



Il match deve ancora iniziare