Roger Federer conquista la finale n.140 in carriera: “Per fortuna ho vissuto con un grande gruppo di ragazzi: Safin, Roddick, Hewitt, Ferrero, ecc Tutti appartenenti alla mia generazione e tutti grandissimi giocatori”

Roger Federer : “E ‘sempre una buona notizia essere di nuovo in una finale. Ci sono stati momenti nella partita in cui mi sono dovuto trattenere e difendere di più, lui era molto aggressivo.

In questo momento sono molto contento di come sta andando la settimana o almeno questo è il modo in cui lo valutiamo negli spogliatoi.

E’ solo il mio secondo torneo da quando sono ritornato in campo dopo la lunga sosta. Essere di nuovo in finale ad Halle, uno dei miei tornei preferiti, mi dà una grande sensazione. Spero di fare bene domani “, ha confessato il tennista di Basilea dopo aver raggiunto la 140 ° finale in carriera.

“Per me è molto importante riflettere dopo quello che faccio in allenamento poi sul campo da tennis le cose non sai mai come vanno effettivamente.

Ovviamente sai già dove puoi giocare meglio o peggio, questa è l’esperienza che ti da il tour, come la possibilità ora di andare là fuori a divertirti senza pensare a tutto quello che puoi perdere”.

“E ‘un onore aver raggiunto questa posizione, ho imparato molto cose fin dall’inizio della mia carriera. Per fortuna ho vissuto con un grande gruppo di ragazzi: Safin, Roddick, Hewitt, Ferrero, ecc…. Tutti appartenenti alla mia generazione e tutti grandissimi giocatori che mi hanno dato tanto come esperienza”.