Dal torneo Challenger di Milano, Roman Safiullin: “I campi sono abbastanza veloci” – Fabiano De Paula – “Contento per la vittoria con Carli. Prossimo match complicato contro Taberner”

Il russo Roman Safiullin, vincitore del Trofeo Bonfiglio nel 2014, era uno dei giocatori più attesi alle qualificazioni del Challenger di Milano.

Ottava testa di serie del torneo cadetto, il 19enne di Podolsk non ha steccato all’esordio, vincendo in un’ora e 23 minuti contro Riccardo Ghedin col punteggio di 6-1 6-4. Al secondo turno affronterà l’argentino Juan Ignacio Londero.

Le parole del giovane giocatore ai nostri microfoni al termine del match.

Ciao Roman, innanzitutto complimenti per la vittoria. Come ti sei sentito in campo?

Ciao a tutti gli amici di LiveTennis! Ho giocato una buona partita, specialmente nel secondo set. Sono partito contratto ed ho commesso molti errori nelle prime fasi dell’incontro ma poi sono migliorato col passare del tempo.

In che condizioni è il campo?

E’ stato preparato molto bene ed è abbastanza veloce anche a causa dell’alta temperatura e dell’umidità.

Affronterai Juan Ignacio Londero al secondo turno, lo conosci?

No, non ci siamo mai affrontati e non so come sia organizzato il suo tennis.

Fabiano De Paula e Cristian Carli hanno dato vita attorno all’ora di pranzo ad una bella sfida sul Campo 13 dell’Aspria Harbour Club di Milano, dove è in corso il tradizionale torneo Challenger che si concluderà con la finale prevista per domenica 2 luglio.

Il tennista brasiliano, ben più esperto dell’azzurro ed attuale n.555 ATP (con un passato da n.208 nel 2015), è un ragazzo molto serio sul terreno di gioco ed altrettanto simpatico e disponibile fuori. Senza alcuna esitazione, e con il cosiddetto sorriso “a 32 denti”, si è infatti concesso ad una breve chiacchierata ai nostri microfoni dopo aver prevalso sull’avversario col punteggio di 7-6(8) 6-2. Dopo un primo set assai equilibrato, il sudamericano è riuscito a prendere in mano il pallino del gioco concedendo poche chance a Carli, consapevole comunque di poter lottare alla pari con avversari di ben altra caratura.

Capace di superare nel corso della sua carriera tanti scogli, primo fra tutti la morte del padre avvenuta lo scorso anno, De Paula non ha grandi obiettivi di classifica per quanto riguarda il singolare, mentre in doppio vorrebbe entrare in Top-100, magari imitando in qualche modo il suo idolo Thomaz Bellucci, “il miglior brasiliano degli ultimi anni”, come lui stesso dichiara.

Cosa ci puoi dire riguardo alla partita di oggi?

Cristian ha giocato un gran tennis ed io mi sono sentito molto bene sul campo.

Non è stato facile giocare a causa del caldo… Sono comunque contento per la vittoria ed ora cercherò di riposare in vista del prossimo match.

Affronterai Carlos Taberner!

Sì, sarà una partita complicata. Caldo oggi, caldo domani: sai cosa ti dico? Spero piova (ride, ndr)!

Giocherai il torneo di doppio?

Sì, con Fabricio Neis (n.143 di specialità, ndr). Sono fiducioso, spero di poter giocare un buon torneo con il mio connazionale.

In che condizioni si trovano i campi?

l campi sono belli e veloci, la palla rimbalza molto alta ed è difficile rispondere ai servizi.

Da Milano, Lorenzo Carini