WTA Eastbourne: Il Main Draw. Guida il seeding Angelique Kerber. Nessuna italiana al momento al via

WTA Eastbourne Premier | Erba | $819.000 – Parte Alta

(1/WC) Kerber, Angelique vs Bye

(WC) Broady, Naomi vs Pliskova, Kristyna

Putintseva, Yulia vs Qualifier

Bye vs (16) Gavrilova, Daria

(10) Ostapenko, Jelena vs Bye

Suárez Navarro, Carla vs Makarova, Ekaterina

Qualifier vs Siniakova, Katerina

Bye vs (5) Konta, Johanna

(3) Pliskova, Karolina vs Bye

Riske, Alison vs Cornet, Alizé

Qualifier vs Peng, Shuai

Bye vs (15) Bacsinszky, Timea

(9) Mladenovic, Kristina vs Bye

Zhang, Shuai vs Qualifier

Konjuh, Ana vs Qualifier

Bye vs (7) Kuznetsova, Svetlana

WTA Eastbourne Premier | Erba | $819.000 – Parte Bassa

(8) Radwanska, Agnieszka vs Bye

Goerges, Julia vs Bellis, Catherine

Bouchard, Eugenie vs Strycova, Barbora

Bye vs (11) Muguruza, Garbiñe

(14) Pavlyuchenkova, Anastasia vs Bye

Babos, Timea vs Mertens, Elise

Tsurenko, Lesia vs (WC) Watson, Heather

Bye vs (4) Cibulkova, Dominika

(6) Wozniacki, Caroline vs Bye

Osaka, Naomi vs Qualifier

Qualifier vs Kasatkina, Daria

Bye vs (12) Vesnina, Elena

(13/WC) Kvitova, Petra vs Bye

Lucic-Baroni, Mirjana vs Niculescu, Monica

Mchale, Christina vs Qualifier

Bye vs (2/WC) Halep, Simona