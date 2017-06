Challenger Milano: Il Tabellone Principale. Marco Cecchinato guida il seeding

Challenger Milano | Terra | e43.000

(1) Cecchinato, Marco vs Grigelis, Laurynas

Eysseric, Jonathan vs Hamou, Maxime

(WC) Frigerio, Lorenzo vs Qualifier

(Alt) Collarini, Andrea vs (6) De Greef, Arthur

(3) Delbonis, Federico vs O’Connell, Christopher

(SE) Bolt, Alex vs Kolar, Zdenek

(WC) Di Nicola, Gianluca vs (SE) Leshem, Edan

Qualifier vs (7) Ignatik, Uladzimir

(5) Pella, Guido vs Martinez, Pedro

Qualifier vs Krstin, Pedja

(WC) Mager, Gianluca vs Lokoli, Laurent

Rola, Blaz vs (4) Elias, Gastao

(8) Popko, Dmitry vs (WC) Caruana, Liam

Lestienne, Constant vs Hernandez-Fernandez, Jose

Robredo, Tommy vs Qualifier

Clezar, Guilherme vs (2) Monteiro, Thiago