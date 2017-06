Novak Djokovic a Eastbourne: giusto o sbagliato?

La decisione è stata presa: il serbo Novak Djokovic giocherà il torneo di Eastbourne, a pochi giorni dal via ufficiale della nuova edizione di Wimbledon. Una scelta differente rispetto alle solite logiche che riguardano i campioni del circuito nelle immediate vigilie degli Slam, quando di solito corrono ad allenarsi e senza prendere parte ad alcun torneo. Ma prendere parte a un appuntamento non certo all’altezza del passato tennistico recente del serbo può essere una giusta scommessa per ritrovare il feeling di un tempo con la vittoria o un modo sconsiderato di sprecare energie preziose prima delle due settimane più importanti della stagione? Probabilmente, nel caso del serbo è una valutazione che si può tranquillamente posizionare nel bel mezzo dei due estremi.

Il ritmo partita: più gioca, meglio è. Al Djokovic della seconda parte del 2016 e a quello di questo 2017 manca la convinzione di essere il più forte, ancora il numero 1. Prima di questa incredibile crisi il serbo vinceva contro gli avversari non solo grazie al suo tennis ma anche sul piano psicologico. Li schiacciava, perché sapeva che sarebbe arrivato in fondo ai vari tornei cui prendeva parte e che gli altri, probabilmente, avrebbero giocato solo per un piazzamento. A Eastbourne, visto anche il panorama di competitors, potrebbe quindi alzare un nuovo trofeo al cielo, un’emozione che anche se ripetuta in passato tantissime altre volte, non stanca mai. Carburando, provando a spingere per trovare quella profondità nei colpi al momento smarrita.

Allenamento su erba: Djokovic non giocherà un’esibizione, giocherà un appuntamento ufficiale del circuito, chiamato a mantenere un livello alto di attenzione e concentrazione alla ricerca di quel killer istinct che un tempo era il suo marchio distintivo. Non sarà The Boodles, sarà un’altra storia.

Tempo in più per affinare la chimica con il nuovo coach. A Eastbourne la coppia Djokovic – Agassi avrà un’occasione in più per vedere se la loro accoppiata è…vincente. Sappiamo benissimo che le sensazioni positive di un allenamento spesso non trovano riscontro in un match ufficiale: cosa c’è di meglio allora che testarsi in un appuntamento dove la pressione non è comunque alle stelle? O in questo caso un fracasso farebbe ancora più rumore?

Per molti infatti la decisione di giocare Eastbourne non è in linea con lo status di campionissimo, di Fab4: saltati strategicamente gli ATP500 di Halle e del Queen’s, il serbo si misurerà con un palcoscenico di livello inferiore, non certo quello cui in passato ci ha abituati. Ma la grandezza di un campione e soprattutto di un uomo non sta forse nel riconoscere i propri limiti e cercare di ripartire più forte di prima se si sta affrontando un momento buio?

Alessandro Orecchio