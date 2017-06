WTA Maiorca: Eliminata nei quarti di finale Roberta Vinci

Niente da fare per Roberta Vinci sconfitta nei quarti di finale nel torneo WTA International di Maiorca.

La tennista pugliese si è arresa a Caroline Garcia, 23 anni e n.23 del mondo, con il risultato di 62 76 (8) dopo 1 ora e 32 minuti di partita.

Primo set: La Vinci cedeva il servizio nel primo game, a 15.

Sull’1 a 3 l’azzurra, dallo 0-40, annullava tre palle break e in qualche modo teneva la battuta.

Sul 2 a 4 Roberta, sul 30-40, commetteva un deleterio doppio fallo sulla palla break e la transalpina nel game successivo, sul 5 a 2, teneva ai vantaggi il turno di battuta, dopo aver annullato anche una palla break sul 30-40, conquistando in questo modo la frazione per 6 a 2 e mettendo a segno sulla palla set un bel diritto vincente.

Secondo set: La Vinci avanti per 5 a 3, dopo aver recuperato nel quarto game un break di svantaggio, perdeva nel nono game ai vantaggi la battuta.

Sul 6 a 5 l’azzurra mancava due palle set, annullate però da due ace dell’avversaria.

Si andava al tiebreak e qui Roberta avanti per 6 a 4, mancava altre due palle set (una con un ace e l’altra dopo aver affossato il back di rovescio in rete con il servizio a disposizione).

Sul 6 a 7 la transalpina annullava un’altra palla set con un ace e poi la Garcia sul 9 a 8 e grazia ad un diritto fuori dell’azzurra, conquistava la partita per 10 punti a 8.

La partita punto per punto



WTA Mallorca Roberta Vinci [6] Roberta Vinci [6] 2 6 Caroline Garcia [3] Caroline Garcia [3] 6 7 Vincitore: C. GARCIA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 ace 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6*-5 ace 6*-6 7-6* 7-7* ace 7*-8 ace 8*-8 8-9* 6-6 → 6-7 C. Garcia 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 R. Vinci 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 R. Vinci 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 C. Garcia 0-15 0-30 0-40 30-40 4-3 → 5-3 R. Vinci 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-3 → 4-3 C. Garcia 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 R. Vinci 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 C. Garcia 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 R. Vinci 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 1-1 → 1-2 C. Garcia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Vinci 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 C. Garcia 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 R. Vinci 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace df 2-4 → 2-5 C. Garcia 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 R. Vinci 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 C. Garcia 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 R. Vinci 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 C. Garcia 15-0 15-15 15-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-1 → 0-2 R. Vinci 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

R. Vinci – C. Garcia

01:31:48

5 Aces 9

2 Double Faults 2

69% 1st Serve % 65%

33/46 (72%) 1st Serve Points Won 36/51 (71%)

6/21 (29%) 2nd Serve Points Won 12/27 (44%)

6/10 (60%) Break Points Saved 6/8 (75%)

10 Service Games Played 10

15/51 (29%) 1st Return Points Won 13/46 (28%)

15/27 (56%) 2nd Return Points Won 15/21 (71%)

2/8 (25%) Break Points Won 4/10 (40%)

10 Return Games Played 10

39/67 (58%) Total Service Points Won 48/78 (62%)

30/78 (38%) Total Return Points Won 28/67 (42%)

69/145 (48%) Total Points Won 76/145 (52%)

33 Ranking 23

34 Age 23

Taranto, Italy Birthplace Saint-Germain-en-Laye, France

Taranto, Italy Residence Lyon, France

5′ 4″ (1.63 m) Height 5′ 10″ (1.77 m)

132 lbs. (60 kg) Weight 134 lbs. (61 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro (1999) Turned Pro Pro

7/13 Year to Date Win/Loss 18/12

0 Year to Date Titles 0

10 Career Titles 3

$11,634,236 Career Prize Money $4,683,973