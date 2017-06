WTA Birmingham: Camila Giorgi si ritira per un problema fisico (Video)

Brutta notizia per Camila Giorgi che si è ritirata questa sera nei quarti di finale nel torneo WTA Premier di Birmingham.

L’azzurra contro l’australiana Ashleigh Barty nel corso del primo set e quando era sotto per 2 a 5 e servizio per la Barty ha deciso di abbandonare il campo per un problema di natura fisica (alla coscia sinistra).

WTA Premier Birmingham – Erba

QF Barty – Giorgi (1-0) 4 incontro dalle ore 12:30



WTA Birmingham Ashleigh Barty • Ashleigh Barty 0 5 Camila Giorgi Camila Giorgi 0 2 Vincitore: A. BARTY per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Barty 5-2 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 A. Barty 15-0 ace 30-0 4-1 → 5-1 C. Giorgi 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 A. Barty 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 A. Barty 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 C. Giorgi 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

1 Aces 00 Double Faults 364% 1st Serve % 56%8/9 (89%) 1st Serve Points Won 10/15 (67%)4/5 (80%) 2nd Serve Points Won 5/12 (42%)0/0 (0%) Break Points Saved 5/7 (71%)3 Service Games Played 45/15 (33%) 1st Return Points Won 1/9 (11%)7/12 (58%) 2nd Return Points Won 1/5 (20%)2/7 (29%) Break Points Won 0/0 (0%)4 Return Games Played 312/14 (86%) Total Service Points Won 15/27 (56%)12/27 (44%) Total Return Points Won 2/14 (14%)24/41 (59%) Total Points Won 17/41 (41%)

Barty – Giorgi

Apr 24, 1996 Birthday: Dec 30, 1991

21 years Age: 25 years

Australia Australia Country: Italy Italy

77 Current rank: 102

76 (May 29, 2017) Highest rank: 30 (Aug 03, 2015)

193 Total matches: 434

$964 652 Prize money: $2 050 638

755 Points: 604

Right-handed Plays: Right-handed