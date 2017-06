Challenger Todi: Marco Cecchinato e Liam Caruana in semifinale. I due si sfideranno per la conquista della finale (Video)

Caldo e grande Tennis a Todi per gli undicesimi Internazionali dell’Umbria ATP Challenger “Sidernestor Tennis Cup”.

Marco Cecchinato è in semifinale. Il tennista palermitano, testa di serie numero 2 del tabellone, ha piegato la resistenza del belga De Greef, con il punteggio di 7/5 6/3.

Conosciamo i campioni del torneo di doppio. Come da pronostico si aggiudicano il trofeo la coppia testa di serie numero uno del seeding composta dall’australiano Steven De Waard e dal neozelandese Ben Mclachlan. I due superano, nell’atto conclusivo, i fratelli croati Marin e Tomislav Draganja, testa di serie numero 2, con il punteggio di 6/7 6/4 10/7.

I vincitori del torneo sono stati premiati dal rappresentante del title sponsor Sidernestor, Mauro Cinti, mentre i secondi dal direttore degli Internazionali Francesco Cancellotti.

Cancellotti, ex 21 del mondo e icona del tennis umbro, si è soffermato a commentare l’edizione 2017 del Challenger di Todi.

“C’è rammarico per l’uscita di scena di Bolelli-ha commentato Cancellotti- ma il livello del torneo rimane altissimo, uno dei migliori delle undici edizioni a Todi. Simone sicuramente è sulla strada giusta per tornare, dopo diversi infortuni, ad una classifica consona al suo blasone tennistico. Nonostante la sconfitta, tra l’altro con un ottimo avversario come l’argentino Bagnis numero 101 del mondo, il tennista di Budrio ha mostrato sprazzi del suo miglior tennis, efficace ma anche esteticamente bello da vedere”.

Cancellotti ha spostato poi l’attenzione sull’imminente ATP Challenger di Perugia, dall’8 al 16 luglio al Tennis Club di Via Bonfigli, sempre targato Mef Tennis Events di Marcello Marchesini.

“La terza edizione- ha affermato il direttore del torneo – sarà caratterizzata dal gemellaggio con Umbria Jazz con tante iniziative per far vivere agli atleti, provenienti da tutto il mondo, l’atmosfera magica del festival musicale perugino.

In più, quest’anno, il torneo sarà una delle tappe promozionali, come anche gli internazionali di Roma, del “next generation event” ovvero il master dedicato ai primi otto tennisti del mondo under 21 che si sfideranno a Milano a novembre. Pertanto uno dei campi del Tennis Club Perugia, come al Foro Italico, sarà denominato next gen arena”.

Ricordiamo a tutti gli appassionati che l’ingresso al torneo di Todi è gratuito per l’intera durata della manifestazione. Una scelta della Mef tennis Events e del Tennis Club Todi per avvicinare il più possibile all’evento la città e la regione. Sarà possibile fare delle donazioni al comune di Norcia per la ricostruzione del Tennis Club cittadino ed all’associazione “I Love Norcia” per vari progetti legati al sociale nei territori colpiti dal sisma.

Challenger Todi | Terra | e43.000 – Quarti di Finale

SIDERNESTOR CENTER COURT – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 5:00 pm)

1. [7] Arthur De Greef vs [2] Marco Cecchinato



CH Todi Arthur De Greef [7] Arthur De Greef [7] 5 3 Marco Cecchinato [2] Marco Cecchinato [2] 7 6 Vincitore: M. CECCHINATO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 A. De Greef 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. De Greef 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 M. Cecchinato 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 A. De Greef 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 A. De Greef 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. De Greef 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. De Greef 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 M. Cecchinato 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-4 → 4-5 A. De Greef 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 M. Cecchinato 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. De Greef 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 3-2 → 3-3 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 A. De Greef 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 A. De Greef 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2. [1] Dusan Lajovic vs [6] Gastao Elias (non prima ore: 19:00)



CH Todi Dusan Lajovic [1] Dusan Lajovic [1] 6 6 Gastao Elias [6] Gastao Elias [6] 3 4 Vincitore: D. LAJOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 G. Elias 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 G. Elias 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 G. Elias 15-0 30-0 40-15 2-2 → 2-3 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 G. Elias 15-0 15-15 30-15 40-30 1-1 → 1-2 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 G. Elias 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 G. Elias 15-0 ace 30-0 40-0 5-2 → 5-3 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-1 → 5-2 G. Elias 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 G. Elias 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 D. Lajovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 G. Elias 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

3. [4] Facundo Bagnis vs [5] Federico Delbonis (non prima ore: 21:00)



CH Todi Facundo Bagnis [4] • Facundo Bagnis [4] 0 6 0 Federico Delbonis [5] Federico Delbonis [5] 0 1 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 F. Bagnis 0-3 F. Delbonis 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 F. Bagnis 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 F. Delbonis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 F. Bagnis 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 F. Delbonis 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 F. Delbonis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 F. Bagnis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Delbonis 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Bagnis 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

GRANDSTAND – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [1] Steven De Waard / Ben Mclachlan vs [2] Marin Draganja / Tomislav Draganja



CH Todi Steven De Waard / Ben Mclachlan [1] Steven De Waard / Ben Mclachlan [1] 6 6 10 Marin Draganja / Tomislav Draganja [2] Marin Draganja / Tomislav Draganja [2] 7 4 7 Vincitori: DE WAARD / MCLACHLAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 M. Draganja / Draganja 1-0 M. Draganja / Draganja 1-0 1-1 1-2 2-2 3-2 3-3 4-3 5-3 5-4 df 5-5 5-6 5-7 6-7 7-7 7-8 7-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. De Waard / Mclachlan 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 M. Draganja / Draganja 0-15 30-15 ace 40-15 5-3 → 5-4 S. De Waard / Mclachlan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-3 → 5-3 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7

2. [WC] Liam Caruana vs Gleb Sakharov