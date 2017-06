WTA Eastbourne: Quali. Francesca Schiavone al turno decisivo. Fuori Sara Errani

Nulla da fare per Sara Errani nelle qualificazioni del torneo WTA Premier di Eastbourne.

La 30enne romagnola, numero 72 Wta e settima testa di serie delle quali, è stata eliminata all’esordio per 61 62, in un’ora ed un quarto di gioco, dalla paraguaiana Veronica Cepede Royg, numero 90 del ranking mondiale.

Avanza al turno decisivo, invece, Francesca Schiavone. La 37enne milanese, numero 73 Wta ed ed ottava testa di serie delle quali, ha sconfitto all’esordio la britannica Harriet Dart, numero 279 del ranking mondiale, in tabellone grazie ad una wild card, in due set.

Al turno finale la Schiavone sfiderà Lauren Davis, classe 1993 e n.27 WTA.

WTA Eastbourne Premier | Erba | $819.000 – 1° Turno Quali

Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Ying-Ying Duan vs [WC] Katy Dunne



WTA Eastbourne Ying-Ying Duan [5] Ying-Ying Duan [5] 6 6 7 Katy Dunne Katy Dunne 7 4 6 Vincitore: Y. DUAN

2. [1] Lauren Davis vs [WC] Gabriella Taylor



WTA Eastbourne Lauren Davis [1] Lauren Davis [1] 6 6 Gabriella Taylor Gabriella Taylor 0 2 Vincitore: L. DAVIS

3. [WC] Harriet Dart vs [8] Francesca Schiavone



WTA Eastbourne Harriet Dart Harriet Dart 2 2 Francesca Schiavone [8] Francesca Schiavone [8] 6 6 Vincitore: F. SCHIAVONE

0 Aces 14 Double Faults 151% 1st Serve % 64%16/29 (55%) 1st Serve Points Won 26/37 (70%)13/28 (46%) 2nd Serve Points Won 13/21 (62%)1/5 (20%) Break Points Saved 9/9 (100%)8 Service Games Played 811/37 (30%) 1st Return Points Won 13/29 (45%)8/21 (38%) 2nd Return Points Won 15/28 (54%)0/9 (0%) Break Points Won 4/5 (80%)8 Return Games Played 829/57 (51%) Total Service Points Won 39/58 (67%)19/58 (33%) Total Return Points Won 28/57 (49%)48/115 (42%) Total Points Won 67/115 (58%)

279 Ranking 73

20 Age 37

N/A Birthplace Milan, Italy

N/A Residence Milan, Italy

N/A Height 5′ 5 1/2″ (1.66 m)

N/A Weight 132 lbs. (60 kg)

N/A Plays Right-Handed

N/A Turned Pro Pro (1998)

18/11 Year to Date Win/Loss 15/12

0 Year to Date Titles 1

0 Career Titles 8

$77,200 Career Prize Money $11,049,000

4. [6] Varvara Lepchenko vs [WC] Katie Swan



WTA Eastbourne Varvara Lepchenko [6] Varvara Lepchenko [6] 6 7 Katie Swan Katie Swan 1 6 Vincitore: V. LEPCHENKO

Court 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Sorana Cirstea vs Fangzhou Liu



WTA Eastbourne Sorana Cirstea [4] Sorana Cirstea [4] 6 6 Fangzhou Liu Fangzhou Liu 1 2 Vincitore: S. CIRSTEA

2. Veronica Cepede Royg vs [7] Sara Errani



WTA Eastbourne Veronica Cepede Royg Veronica Cepede Royg 6 6 Sara Errani [7] Sara Errani [7] 1 2 Vincitore: V. CEPEDE ROYG

0 Aces 00 Double Faults 282% 1st Serve % 86%18/32 (56%) 1st Serve Points Won 26/57 (46%)3/7 (43%) 2nd Serve Points Won 2/9 (22%)0/2 (0%) Break Points Saved 8/15 (53%)7 Service Games Played 831/57 (54%) 1st Return Points Won 14/32 (44%)7/9 (78%) 2nd Return Points Won 4/7 (57%)7/15 (47%) Break Points Won 2/2 (100%)8 Return Games Played 721/39 (54%) Total Service Points Won 28/66 (42%)38/66 (58%) Total Return Points Won 18/39 (46%)59/105 (56%) Total Points Won 46/105 (44%)

90 Ranking 72

25 Age 30

Asunci¢n, Paraguay Birthplace Bologna, Italy

Asunci¢n, Paraguay Residence Bologna, Italy

5′ 4″ (1.63 m) Height 5′ 4 1/2″ (1.64 m)

137 lbs. (62 kg) Weight 132 lbs. (60 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro Turned Pro Pro (2002)

18/10 Year to Date Win/Loss 16/14

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 9

$725,790 Career Prize Money $13,005,301

3. [2] Mona Barthel vs Beatriz Haddad Maia (non prima ore: 16:00)



WTA Eastbourne Mona Barthel [2] Mona Barthel [2] 3 7 7 Beatriz Haddad Maia Beatriz Haddad Maia 6 6 5 Vincitore: M. BARTHEL

4. Su-Wei Hsieh vs [12] Kirsten Flipkens (non prima ore: 17:00)



WTA Eastbourne Su-Wei Hsieh • Su-Wei Hsieh 0 5 5 Kirsten Flipkens [12] Kirsten Flipkens [12] 0 7 4

Court 4 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Tsvetana Pironkova vs [10] Marketa Vondrousova



WTA Eastbourne Tsvetana Pironkova Tsvetana Pironkova 6 6 Marketa Vondrousova [10] Marketa Vondrousova [10] 2 2 Vincitore: T. PIRONKOVA

2. [3] Lara Arruabarrena vs Richel Hogenkamp



WTA Eastbourne Lara Arruabarrena [3] Lara Arruabarrena [3] 5 6 7 Richel Hogenkamp Richel Hogenkamp 7 1 6 Vincitore: L. ARRUABARRENA

3. Kristina Kucova vs [11] Mandy Minella



WTA Eastbourne Kristina Kucova Kristina Kucova 0 7 6 2 Mandy Minella [11] • Mandy Minella [11] 0 6 7 0 Vincitore: K. KUCOVA per ritiro

4. Jana Cepelova vs [9] Risa Ozaki (non prima ore: 17:00)



