WTA Birmingham e Maiorca: I risultati con il live dettagliato dei Quarti di Finale (In campo Camila Giorgi e Roberta Vinci)

WTA Birmingham Premier | Erba | $885.040 – Quarti di Finale

Ann Jones Centre Court – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 11:30 am)

1. Lucie Safarova vs [9] Daria Gavrilova



WTA Birmingham Lucie Safarova • Lucie Safarova 0 3 Daria Gavrilova [9] Daria Gavrilova [9] 30 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Safarova 0-15 0-30 3-1 D. Gavrilova 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 L. Safarova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Gavrilova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Safarova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [5] Kristina Mladenovic vs [7/WC] Petra Kvitova



Il match deve ancora iniziare

3. [6] Garbiñe Muguruza vs CoCo Vandeweghe



Il match deve ancora iniziare

4. Ashleigh Barty vs [Q] Camila Giorgi



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [O] Hao-Ching Chan / Shuai Zhang vs Shuko Aoyama / Zhaoxuan Yang



WTA Birmingham Hao-Ching Chan / Shuai Zhang Hao-Ching Chan / Shuai Zhang 0 0 Shuko Aoyama / Zhaoxuan Yang • Shuko Aoyama / Zhaoxuan Yang 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Aoyama / Yang 0-0

2. [1/G] Lucie Safarova / Barbora Strycova vs [G] Sania Mirza / CoCo Vandeweghe (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

WTA Mallorca International | Erba | $250.000 – Quarti di Finale

Pista Central – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Catherine Bellis vs Kristyna Pliskova



WTA Mallorca Catherine Bellis Catherine Bellis A 3 Kristyna Pliskova • Kristyna Pliskova 40 2 Palla break Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 K. Pliskova 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 3-2 C. Bellis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 K. Pliskova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 C. Bellis 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 2-0 → 2-1 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 1-0 → 2-0 C. Bellis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. [Q] Jana Cepelova vs [3] Caroline Garcia (non prima ore: 13:30) 2T



WTA Mallorca Jana Cepelova Jana Cepelova 0 3 7 2 Caroline Garcia [3] • Caroline Garcia [3] 0 6 6 2 Match sospeso - Oscurità Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 C. Garcia 2-2 J. Cepelova 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 C. Garcia 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Cepelova 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 C. Garcia 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* ace 4*-3 df 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 C. Garcia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 J. Cepelova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 C. Garcia 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 J. Cepelova 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 J. Cepelova 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 C. Garcia 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Cepelova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 C. Garcia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-2 → 2-2 J. Cepelova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-2 → 1-2 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 J. Cepelova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Garcia 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-5 → 3-6 J. Cepelova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 J. Cepelova 15-15 df 15-30 15-40 2-3 → 2-4 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 J. Cepelova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-2 → 2-2 C. Garcia 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 1-1 → 1-2 J. Cepelova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Garcia 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [7] Ana Konjuh vs [2] Anastasija Sevastova



Il match deve ancora iniziare

4. Julia Goerges vs [WC] Sabine Lisicki (non prima ore: 17:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [6] Roberta Vinci vs [Q] Jana Cepelova OR [3] Caroline Garcia (non prima ore: 19:00)

Pista 2 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 6:00 pm)

1. [1] Yung-Jan Chan / Martina Hingis vs Nicole Melichar / Anna Smith



Il match deve ancora iniziare