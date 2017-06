Il tennis che cambia: fin dove possiamo spingerci?

La voglia di stare al passo con i tempi per non perdere appeal è forse la sfida più grande che la vita propone al mondo dello sport: la continua evoluzione, la nascita di nuovi personaggi cattura attenzioni, nuove discipline e l’infedeltà di un pubblico che di fronte a una scelta possibile e diversificata spesso finisce per perdersi senza scegliere un riferimento ben preciso. Il tennis non fa eccezioni a questa dura sfida e per questo si mette alla prova, cercando attraverso cambiamenti più o meno necessari di restare…sulla cresta dell’onda. Ma ci sono cambi di cui faremmo, o farei, volentieri a meno.

Coppa Davis, mon amour! La Coppa Davis ad esempio sembra essere direzionata verso un vero e proprio restyling: ma perché snaturarla? C’è bisogno dei campioni che la giochino e la formula dei 2 set su 3 potrebbe attirarli ma così non si perde forse lo spirito e la vera essenza della manifestazione? Purtroppo i cambiamenti non sembrano solo nell’aria ma certi: non sarebbe stato più facile l’introduzione di un prize money o l’assegnazione di tanti punti per il ranking?

Una stagione sull’erba più lunga sarebbe gradita nel circuito e fra gli spettatori, magari riducendo quella su terra rossa (soprattutto nel circuito minore) post Roland Garros che a tratti sembra non finire mai. E se parliamo di Slam…davvero sentiamo la necessità di creare un quinto Slam promuovendo uno fra i più importanti Masters1000 (Indian Wells e Roma le più accreditate) con un calendario rivoluzionato? Il 2019 dovrebbe dirci se questa surreale promozione diverrà realtà.

Il calendario è un altro argomento che porta dritti a una nuova riflessione: i tennisti sono sempre i primi a bofonchiare di impegni troppo ravvicinati e poi che fanno? Vanno a giocare le esibizioni, le ricche esibizioni di fine anno. A livello morale è assai discutibile perché a muovere il tutto è il dio denaro, proprio mentre poche settimane prima magari si facevano ragionamenti in tutt’altra direzione: non si potrebbe trovare allora un modo per “regolarizzarle”? Perché sinceramente che un giocatore ad esempio si infortuni e non giochi lo Slam australiano per un’esibizione nel mese di dicembre lo trovo alquanto brutto. Bisognerebbe anticiparle mentre i “maestri” del circuito giocano le Finals e poi tutti a riposo per scaldare i motori per il nuovo anno. Se proprio si debba continuare a giocarle…

Mi piacerebbe inoltre si dicesse addio alle pre quali e tutti quei meccanismi simili che sembra dovremo sorbirci in altre occasioni dell’anno: davvero ce le ritroveremo fra i piedi per decidere la wild card alle Finali della NextGen di Milano? Le ultime hanno attirato pubblico al Foro Italico ma qualcuno sulla faccia della terra può forse affermare che abbiano prodotto wild card ben sfruttate nel main draw o nel tabellone di qualificazione (il caso femminile è stato eclatante…)?

Ci sono poi dei cambi che mi piacerebbe venissero apportati nel circuito per delle problematiche di cui sovente non ho capito le strategie e le metodologie utilizzate per affrontarle: i casi scommesse e la lotta al doping. “Pesci” piccoli sacrificati e tanti buchi oscuri o pene incomprensibili: la lotta è dura ma sicuramente sono necessarie ben altre strategie, non certo quelle attuate.

E a voi cosa piace e cosa cambiereste del tennis attuale?

Alessandro Orecchio