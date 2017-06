Roger Federer: “Non mi sentivo così bene da Miami, quindi è un buon segnale in chiave futura”. Poi parla di Nadal “probabilmente il più grande giocatore sul rosso” (Video)

Roger Federer ha parlato dopo l’accesso ai quarti di finale del torneo di Halle.

“Oggi è andata in maniera completamente diversa rispetto alle partite precedenti. Ha iniziato servendo alla grande e ciò mi ha messo pressione visto che non riuscivo a leggere granchè bene il suo servizio.

E’ stato importante rimanere calmo dopo aver mancato le opportunità di vincere il set sul 5-4 e poi vincere il tie-break. Sono questi i set da vincere se vuoi conquistare il titolo. Dopo di che ho giocato rilassato e nel modo in cui volevo.

Non mi sentivo così bene da Miami, quindi è un buon segnale in chiave futura.”

“Ha fatto qualcosa di grande Rafael Nadal a Parigi, dimostrando di essere probabilmente il più grande giocatore sul rosso contro Stan che ha comunque fatto bene.”

“Murray dopo essere diventato numero uno ha accusato tanta stanchezza, quindi può darsi ci sia stato un calo, è anche stato infortunato e la seconda parte di stagione sarà cruciale sia per lui che per Novak”.