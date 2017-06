Conferenza stampa di presentazione del Torneo Future President Basilicanova (Parma). Federico Arnaboldi wild card nelle quali

Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della terza edizione del Torneo internazionale ITF maschile – C.M.S. Cup (15.000 $, terra) in programma dal 24 Giugno al 2 Luglio sui campi in terra rossa del Tc President di Basilicanova. La manifestazione quest’anno prenderà il nome di “Memorial Filippo Ricotti”, in ricordo del giovane allievo della scuola tennis del circolo organizzatore scomparso lo scorso Inverno.

Di fronte a una folta platea, sono intervenuti il presidente del Tc President Romano Botti, il direttore del torneo Fabio Rossi, l’assessore allo sport del Comune di Montechiarugolo Valerio Montanesi, il delegato provinciale Bonazzi, i responsabili del main sponsor della manifestazione “C.M.S” e di “Terra. Viaggi nella biodiversità”. Per l’occasione il padrone di casa Romano Botti ha voluto esprimere un commosso ricordo di Filippo Ricotti, a cui il torneo ITF è dedicato: “La notizia della tragica scomparsa di Filippo ci ha sconvolti, ma allo stesso tempo ci ha dato la forza per andare avanti e cercare di fare sempre meglio. Dedicare il torneo internazionale a lui era doveroso, e ci dà l’energia per rendere speciale la terza edizione della rassegna mondiale al President, cercando di migliorare ulteriormente gli standard organizzativi molto elevati che abbiamo seguito fin dall’esordio nel 2015.”

Spostandoci al piano tecnico, le prime due teste di serie del tabellone di singolare spetteranno a Roberto Marcora (numero 325 al mondo con classifica protetta) e Walter Trusendi (numero 361 al mondo), due azzurri che tenteranno di bissare il successo dello scorso anno di Lorenzo Giustino, senza dimenticare il numero 4 Marco Bortolotti e la giovane speranza Andrea Pellegrino. Folta la pattuglia straniera presente, con ben tredici nazioni rappresentate a Parma tra main draw e qualificazioni: il capofila sarà l’austriaco Lenny Hampel, seguito dal brasiliano Bruno Sant’Anna e dallo spagnolo Javier Marti, ex numero 200 del ranking ATO. In occasione della conferenza stampa sono state rese note anche le prime wild card. Hanno ottenuto un invito per il main draw, oltre al sedicenne di Cina Taipei Chun Hsin Tseng, vincitore degli Internazionali Juniores di Salsomaggiore, Lorenzo Bocchi e gli azzurrini Samuele Ramazzotti e Federico Iannaccone. Nelle qualificazioni le wild card saranno assegnate a Federico Arnaboldi, Leonardo Chiari, Riccardo Di Nocera e Riccardo Perin, mentre per il doppio alle coppie Iannaccone/Ramazzotti e al sodalizio di casa Bacchini/Pedretti.

Il Torneo internazionale ITF maschile – C.M.S. Cup prenderà ufficialmente il via Sabato 24 Giugno con il primo turno di qualificazioni. L’ingresso al circolo parmense è libero per tutta la durata della manifestazione.