Elina Svitolina potrebbe saltare Wimbledon per un problema al piede

Elina Svitolina ha un problema al piede e ne ha parlato subito dopo la sconfitta contro la nostra Camila Giorgi a Birmingham.

“Sono dispiaciuta di essere fuori dal torneo ma non ero nemmeno al 50% del mio potenziale. Ero ansiosa di giocare a Wimbledon quest’anno ma oggi il campo era parecchio scivoloso e questo è sicuramente un male per il mio piede.

Farò del mio meglio per essere a Wimbledon ma al momento è molto fastidioso. La stagione è ancora lunga e penso di poter fare molto bene sul cemento”.