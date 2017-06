Roberta Vinci supera la belga Flipkens in tre set e accede ai quarti di finale del Wta International di Mallorca

Successo in tre set per Roberta Vinci al secondo turno del WTA International di Mallorca (Erba, $250.000).

La tennista pugliese ha superato la qualificata belga Kirsten Flipkens, 31 anni, Nr. 88 Wta, con il punteggio di 6-4 5-7 6-2 in due ore e 17 minuti di gioco.

Al prossimo turno trova la vincente del match tra la francese Garcia e la slovacca Cepelova.

Bella vittoria di Robertina, l’azzurra ha dominato il match per un set e mezzo salvo perdersi in vista del traguardo. La reazione e la voglia di vincere a inizio terzo set sono apprezzabili, anche se ora c’è da recuperare le forze. L’italiana è apparsa molto stanca a fine incontro e urge riprendere forze fisiche e mentali in vista dei quarti di finale.

Ecco il dettaglio della partita.

Primo set: gran inizio dell’azzurra.

Robertina riesce subito ad imporre il suo gioco e l’avversaria fatica a starle dietro.

La Flipkens deve ricorrere agli straordinari per risalire da 15-40 nel terzo gioco: una bella palla corta e un’ottima prima di servizio le permettono di annullare due palle break.

Il break decisivo è solo rimandato; accade nel quinto gioco con la tarantina che inchioda un’ottima risposta sulla riga e scappa nel punteggio.

La Vinci gioca bene e non soffre nulla al servizio: una sua ottima prima esterna vale il 4-2 dopo 22 minuti di gioco.

La fine del parziale è vicina e si concretizza nel decimo game: servizio tenuto agevolmente a 15 dall’italiana e 6-4 Vinci in 40 minuti di gioco.

Secondo set: Roberta riscende in campo con il piglio giusto.

Il suo tennis è spettacolare, le discese a rete efficaci e il servizio preciso.

Già nel primo gioco svolta, brekkando a 15 l’avversaria e scappando nel parziale.

Dopo soli 15 minuti si gira già sul 3-1 in suo favore.

La belga soffre, sembra sul punto di crollare ma riesce a riequilibrare la situazione.

Dapprima annulla una palla break italiana con una grande prima di servizio, successivamente controbrekka l’azzurra grazie a un doppio fallo di Robertina. E’ 3-3.

I servizi non la fanno più da padrone e i break fioccano: a fronte di un secondo tentativo di fuga azzurro (break nel settimo game) risponde un immediato controbreak belga nell’ottavo gioco.

La grande opportunità per la tennista pugliese avviene nel nono game, in cui Roberta riesce ancora a issarsi a palla break e se la vede annullare per l’ennesima volta da un’ottima prima di servizio della Flipkens.

La beffa è dietro l’angolo e si concretizza nel dodicesimo gioco: break a zero per la belga e 7-5 Flipkens in 52 minuti di gioco.

Terzo set: ci si aspetta un crollo psicofisico dell’azzurra ma la tarantina reagisce alla grande.

Vince due combattutissimi games e ottiene altrettanti break che le permettono di condurre 4-0, mostrando un gioco pulito ed efficace.

L’azzurra sembra stanca ma riesce a fare punti con il servizio e cerca di chiudere gli scambi il prima possibile. A ciò si aggiunge un lieve calo della Flipkens, imprecisa da qualche gioco e anch’essa stanca dopo due ore di match.

Il diritto in corridoio della belga vale il 5-1 per l’italiana dopo 33 minuti di gioco.

La fine dell’incontro è vicina ma Roberta deve sudarsi il successo.

Dapprima si vede annullare un match point dalla Flipkens nel settimo game grazie all’accoppiata servizio più diritto.

Successivamente, nell’ottavo gioco succede di tutto. La Vinci sale 40-15, spreca un match point con un attacco out e subisce un passante belga sull’altro, deve ricorrere a un ottima volee e a una gran prima per annullare due insidiosissime palle break all’avversaria, prima di alzare le braccia al quarto match point totale.

Una prima di servizio esterno le vale il 6-2 in 44 minuti di gioco.

La partita punto per punto



WTA Mallorca Roberta Vinci [6] Roberta Vinci [6] 6 5 6 Kirsten Flipkens Kirsten Flipkens 4 7 2 Vincitore: R. VINCI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 R. Vinci 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 K. Flipkens 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-1 → 5-2 R. Vinci 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 K. Flipkens 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-0 → 4-1 R. Vinci 15-0 15-15 30-15 3-0 → 4-0 K. Flipkens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 R. Vinci 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 1-0 → 2-0 K. Flipkens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 R. Vinci 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 K. Flipkens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 R. Vinci 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 K. Flipkens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 R. Vinci 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 K. Flipkens 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 3-3 → 4-3 R. Vinci 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 df 3-2 → 3-3 K. Flipkens 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 R. Vinci 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 K. Flipkens 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 R. Vinci 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 K. Flipkens 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Vinci 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 K. Flipkens 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 R. Vinci 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 K. Flipkens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 R. Vinci 0-15 15-15 40-30 3-2 → 4-2 K. Flipkens 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 R. Vinci 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 K. Flipkens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 R. Vinci 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 K. Flipkens 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

R. Vinci – K. Flipkens

02:16:03

2 Aces 5

2 Double Faults 3

58% 1st Serve % 66%

36/52 (69%) 1st Serve Points Won 47/71 (66%)

20/38 (53%) 2nd Serve Points Won 14/37 (38%)

4/7 (57%) Break Points Saved 8/13 (62%)

15 Service Games Played 15

24/71 (34%) 1st Return Points Won 16/52 (31%)

23/37 (62%) 2nd Return Points Won 18/38 (47%)

5/13 (38%) Break Points Won 3/7 (43%)

15 Return Games Played 15

56/90 (62%) Total Service Points Won 61/108 (56%)

47/108 (44%) Total Return Points Won 34/90 (38%)

103/198 (52%) Total Points Won 95/198 (48%)

33 Ranking 88

34 Age 31

Taranto, Italy Birthplace Geel, Belgium

Taranto, Italy Residence Mol, Belgium

5′ 4″ (1.63 m) Height 5′ 5″ (1.65 m)

132 lbs. (60 kg) Weight 121 lbs. (55 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro (1999) Turned Pro Pro (2003)

7/13 Year to Date Win/Loss 14/14

0 Year to Date Titles 0

10 Career Titles 1

$11,634,236 Career Prize Money $3,572,517

Davide Sala