Camila Giorgi supera la Top10 Svitolina e accede ai quarti di finale del Wta Premier di Birmingham

Che bella vittoria per Camila Giorgi al secondo turno del Wta Premier di Birmingham (erba, $ 885.040).

L’azzurra ha superato l’ucraina Elina Svitolina, 22 anni, Nr. 5 del mondo, con il punteggio di 6-4 4-6 6-2 in due ore e cinque minuti di gioco.

Trova ora sul suo cammino l’australiana Barty, giocatrice che ha patito molto poche settimane fa a Strasburgo.

Che bella prova di Camila! Ancora una volta si dimostra più a suo agio con le top10 che contro giocatrici della sua classifica. Oggi la Giorgi ha disputato un ottimo incontro, dettando i ritmi di gioco e facendo spostare la Svitolina a piacimento. Rimane il rammarico per un secondo set riaperto ma cestinato con un brutto errore; ottime indicazioni comunque sia dal punto di vista fisico che mentale.

Di seguito il dettaglio dell’incontro.

Primo set: si inizia con un botta e risposta tra le due contendenti.

Al break ucraino del primo gioco segue l’immediata reazione italiana con il controbreak.

Camila è particolarmente tirata e sbaglia molto, cercando spesso di accelerare ma sbagliando le misure. Capita così che perda nuovamente il servizio nel terzo gioco, sprecando un vantaggio di 40-15 e consegnando il break alla Svitolina con un diritto lungo.

Il parziale sembra essere in discesa per l’ucraina ma la reazione della Giorgi c’è e si concretizza nel controbreak che vale il 3-3.

L’azzurra sale di tono con il passare dei minuti e, a cavallo tra il nono e il decimo gioco, fa suo il set.

Dapprima annulla due pericolose palle break all’avversaria e tiene il servizio ai vantaggi, successivamente spinge molto nel turno di battuta ucraino e strappa il break al primo set point a disposizione.

Dopo 44 minuti è 6-4 per la Giorgi.

Secondo set: parte male Camila che si trova subito sotto 4-0 dopo 20 minuti.

Tutti i giochi sono lottati ma vengono tutti vinti dalla Svitolina che è abile a brekkare Camila nel primo e nel terzo gioco, ed è brava a resistere agli attacchi azzurri nel secondo e nel quarto game. La Giorgi non sfrutta un totale di cinque palle break, elemento che inciderà sull’esito del set.

L’italiana infatti si riassesta in campo e ricomincia a spingere bene da fondo. Uno splendido passante di rovescio le vale il break del 5-3 dopo 39 minuti di gioco ma il decimo game sa di beffa.

La tennista marchigiana si procura una palla break che cestina con un gratuito da circoletto rosso, lasciando così la rimonta incompleta e strada libera all’avversaria.

L’ucraina non si lascia scappare l’occasione e, grazie a due ottime prime di servizio, chiude il parziale.

E’ 6-4 per la Svitolina in 47 minuti di gioco.

Terzo set: l’inizio di set sembra lasciare presagire al peggio.

La Svitolina brekka subito ma la reazione di Camila è lodevole. Non si perde d’animo, anzi, ricomincia a macinare gioco.

Controbrekka subito e, giocando forse il miglior tennis dell’incontro, si porta avanti 2-1 grazie a una splendida volee in allungo e con un passante sigla il punto del 3-1 dopo 17 minuti di gioco.

La tennista marchigiana sta meglio fisicamente, è messa meglio in campo e si vede. Non trema di fronte al traguardo come successo nel turno scorso ma aumenta ancora i giri del motore.

Tiene il settimo gioco a zero e brekka successivamente l’ucraina. Al primo match point Camila passa: è 6-2 per la Giorgi in 34 minuti di gioco.

Match Point

Camila Giorgi books a spot in #AegonClassic Quarterfinals! Upsets Svitolina 6-4, 4-6, 6-2! pic.twitter.com/Pmjpxe1v6z — WTA (@WTA) 22 giugno 2017

La partita punto per punto



WTA Birmingham Camila Giorgi Camila Giorgi 6 4 6 Elina Svitolina [2] Elina Svitolina [2] 4 6 2 Vincitore: C. GIORGI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 E. Svitolina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 E. Svitolina 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 E. Svitolina 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 E. Svitolina 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 E. Svitolina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 E. Svitolina 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-5 → 2-5 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-4 → 1-4 E. Svitolina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-3 → 0-4 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 E. Svitolina 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-1 → 0-2 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 E. Svitolina 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 E. Svitolina 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 0-1 → 1-1 C. Giorgi 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

C. Giorgi – E. Svitolina

02:02:26

3 Aces 5

5 Double Faults 7

57% 1st Serve % 62%

30/48 (63%) 1st Serve Points Won 32/65 (49%)

20/36 (56%) 2nd Serve Points Won 18/40 (45%)

3/8 (38%) Break Points Saved 6/13 (46%)

14 Service Games Played 14

33/65 (51%) 1st Return Points Won 18/48 (38%)

22/40 (55%) 2nd Return Points Won 16/36 (44%)

7/13 (54%) Break Points Won 5/8 (63%)

14 Return Games Played 14

50/84 (60%) Total Service Points Won 50/105 (48%)

55/105 (52%) Total Return Points Won 34/84 (40%)

105/189 (56%) Total Points Won 84/189 (44%)

102 Ranking 5

25 Age 22

Macerata, Italy Birthplace Odessa, Ukraine

France Residence Kharkiv, Ukraine

5′ 6″ (1.68 m) Height 5′ 9″ (1.74 m)

119 lbs. (54 kg) Weight 132 lbs. (60 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro Turned Pro Pro (2010)

13/10 Year to Date Win/Loss 35/7

0 Year to Date Titles 4

1 Career Titles 8

$2,205,514 Career Prize Money $5,931,438

Davide Sala