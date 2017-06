Álex Hunt ha realizzato il suo sogno. Primo giocatore ad ottenere un punto ATP con disabilità fisiche

Álex Hunt ha realizzato il suo sogno.

Il tennista della Nuova Zelanda ha superato i limiti della razionalità, entrando nella storia del tennis e diventando il primo giocatore nella storia ad ottenere un punto ATP con disabilità fisiche.

Hunt è nato senza braccio sinistro (a partire da sotto il gomito), ma questo non gli ha impedito di investire ogni sforzo per essere un giocatore professionista.

Gioca con una protesi e al Future di Guam è riuscito a vincere al primo turno per 6-0 6-0 contro Christopher Cajigan in soli 48 minuti, ottenendo il punto ambito e inscrivendo il suo nome tra due settimane nel ranking ATP.

Poco importa che oggi abbia perso al secondo turno dal n.1 del seeding Hiroyasu Ehara con il risultato di 63 62.