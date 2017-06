Serena Williams: la campionessa dei record tornerà più forte di prima?

Incinta e sul campo senza riuscire a separarsi dalla sua migliore amica, la racchetta da tennis: sono immagini di alcuni giorni fa quelle che ritraggono la campionessa Serena Williams incinta con un pancione prominente e intenta a colpire la pallina.

È evidente che la statunitense faccia fatica a stare lontano dal suo habitat naturale, quello dove da 20 anni incanta le platee di mezzo mondo e dove già pensa di ritornare non appena possibile: una giocatrice che ha vinto praticamente tutto, fra titoli Slam in abbondanza e settimane continuamente al vertice ma la cui sete di vittorie non sembra conoscere fine. Ma che Serena Williams tornerà nel circuito se davvero tornerà? Avrà possibilità di vincere qualcosa di davvero importante?

L’ultima versione di Serena la vedeva impegnata esclusivamente negli Slam e in altri pochi, selezionati tornei di grande prestigio: difficile quindi pensare a una Williams che appena diventata mamma torni a disputare tornei di “poco conto”. Vorrà misurarsi con palcoscenici degni del suo lignaggio e c’è chi avanza l’ipotesi di un suo possibile rientro a inizio 2018 per l’Australian Open che verrà, da giocare da defending champion.

Serena non sarebbe il primo caso di mamma di ritorno in campo alla ricerca di nuovi gratificanti successi: la belga Kim Clijsters sembra essere il modello di riferimento con ben tre successi Slam e la vetta del ranking raggiunti dopo la maternità. Tornò alle gare anche la statunitense Lindsay Davenport, vincente da mamma ma senza successi Major.

A Maiorca è in questi giorni tornata alle gare anche la bielorussa Azarenka, dimostrando che la strada per tornare grande è ancora lunga ma sarà affrontata con grinta e voglia di stupire, come sempre nel caso della tennista di Minsk: a favore della campionessa Slam inoltre anche l’età.

Il fattore anagrafico sembra essere ciò che invece gioca contro Serena Williams: se tornerà in campo nel 2018 alla ricerca del record di Slam vinti la statunitense avrà 36 anni. Ciò che potrebbe rappresentare un problema per molte per Serena potrebbe essere però solo l’ennesima grande sfida della carriera: e lei di solito le sfide le vince…

Alessandro Orecchio