Challenger Todi: Caruana ai quarti. Fuori Bolelli e Travaglia (Video)

Entrano nel vivo gli undicesimi Internazionali di Tennis dell’Umbria ATP Challenger di Todi “Sidernestor Tennis Cup”.

L’argentino Del Bonis, rispettando i favori del pronostico, conquista i quarti superando un ottimo Stefano Travaglia.

Un match tiratissimo in cui il tennista marchigiano ha avuto le chance per portare a casa la vittoria ma nel momento clou è stato tradito dal nervosismo. Del Bonis, campione di Davis lo scorso anno, ha mostrato sprazzi di grande tennis con impressionanti accelerazioni di dritto e deliziosi “ricami” a rete.

La sorpresa di giornata è rappresentata dall’accesso ai quarti del giovane italo americano Caruana, entrato in tabellone grazie ad una wild card.

Caruana ha la meglio, in due 7/5 6/3, sul più quotato lituano Grigelis e ora ai quarti l’ostacolo Sakharov.

Avanza, infatti , anche il francese di origine uzbeke che sconfigge l’austriaco Haider Maurer con il punteggio di 6/2 6/4.

Venerdì 23 giugno è giornata di quarti di finale per il tabellone di singolare e di semifinali per il torneo di doppio. Il match principale di giornata è in programma, sul campo centrale, alle ore 21.00.

Ricordiamo a tutti gli appassionati che l’ingresso è gratuito per l’intera durata del torneo. Una scelta della Mef tennis Events e del Tennis Club Todi per avvicinare il più possibile all’evento la città e la regione. Sarà possibile fare delle donazioni al comune di Norcia per la ricostruzione del Tennis Club cittadino ed all’associazione “I Love Norcia” per vari progetti legati al sociale nei territori colpiti dal sisma.

Challenger Todi | Terra | e43.000 – 2° Turno

SIDERNESTOR CENTER COURT – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [Q] Andreas Haider-Maurer vs Gleb Sakharov



CH Todi Andreas Haider-Maurer Andreas Haider-Maurer 2 4 Gleb Sakharov Gleb Sakharov 6 6 Vincitore: G. SAKHAROV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Sakharov 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. Haider-Maurer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 G. Sakharov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 A. Haider-Maurer 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-4 → 3-4 G. Sakharov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 A. Haider-Maurer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 G. Sakharov 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Haider-Maurer 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 1-2 G. Sakharov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Haider-Maurer 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 G. Sakharov 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 A. Haider-Maurer 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 G. Sakharov 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-3 → 2-4 A. Haider-Maurer 0-15 0-30 0-40 df 2-2 → 2-3 G. Sakharov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 A. Haider-Maurer 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 G. Sakharov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Haider-Maurer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. Laurynas Grigelis vs [WC] Liam Caruana



CH Todi Laurynas Grigelis Laurynas Grigelis 5 3 Liam Caruana Liam Caruana 7 6 Vincitore: L. CARUANA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Caruana 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 L. Grigelis 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-5 → 3-5 L. Caruana 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-4 → 2-5 L. Grigelis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 L. Caruana 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 L. Grigelis 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 L. Caruana 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 L. Grigelis 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Caruana 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 L. Grigelis 0-15 df 0-30 df 0-40 5-6 → 5-7 L. Caruana 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 L. Grigelis 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 L. Caruana 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 L. Grigelis 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 L. Caruana 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 L. Grigelis 15-15 40-30 2-3 → 3-3 L. Caruana 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Grigelis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 L. Caruana 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Grigelis 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 L. Caruana 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. Laurynas Grigelis / Stefano Travaglia vs [2] Marin Draganja / Tomislav Draganja



CH Todi Laurynas Grigelis / Stefano Travaglia Laurynas Grigelis / Stefano Travaglia 1 5 Marin Draganja / Tomislav Draganja [2] Marin Draganja / Tomislav Draganja [2] 6 7 Vincitori: DRAGANJA / DRAGANJA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Draganja / Draganja 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 L. Grigelis / Travaglia 30-15 40-15 40-30 40-40 5-5 → 5-6 M. Draganja / Draganja 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 4-5 → 5-5 L. Grigelis / Travaglia 15-0 15-15 30-30 40-30 ace 40-40 4-4 → 4-5 M. Draganja / Draganja 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-3 → 4-4 L. Grigelis / Travaglia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-2 → 4-3 M. Draganja / Draganja 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 3-2 → 4-2 L. Grigelis / Travaglia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Draganja / Draganja 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 L. Grigelis / Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Draganja / Draganja 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 L. Grigelis / Travaglia 15-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Draganja / Draganja 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-5 → 1-6 L. Grigelis / Travaglia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-5 → 1-5 M. Draganja / Draganja 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 L. Grigelis / Travaglia 0-15 0-30 15-30 15-40 0-3 → 0-4 M. Draganja / Draganja 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-2 → 0-3 L. Grigelis / Travaglia 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 M. Draganja / Draganja 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

GRANDSTAND – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Stefano Travaglia vs [5] Federico Delbonis



CH Todi Stefano Travaglia Stefano Travaglia 4 7 5 Federico Delbonis [5] Federico Delbonis [5] 6 5 7 Vincitore: F. DELBONIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 F. Delbonis 15-0 30-0 ace 40-0 5-6 → 5-7 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 df 5-5 → 5-6 F. Delbonis 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-30 5-4 → 5-5 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 F. Delbonis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 S. Travaglia 0-15 0-30 3-3 → 3-4 F. Delbonis 15-0 15-30 40-30 3-2 → 3-3 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 F. Delbonis 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A df 1-2 → 2-2 S. Travaglia 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 F. Delbonis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 F. Delbonis 0-15 15-15 15-30 15-40 df 6-5 → 7-5 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 F. Delbonis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 S. Travaglia 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 F. Delbonis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 F. Delbonis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 F. Delbonis 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Delbonis 15-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Delbonis 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 4-5 → 4-6 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-5 → 4-5 F. Delbonis 15-0 30-0 40-15 3-4 → 3-5 S. Travaglia 0-15 0-30 df 0-40 15-40 3-3 → 3-4 F. Delbonis 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 F. Delbonis 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-1 → 2-2 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 F. Delbonis 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [4] Facundo Bagnis vs [WC] Simone Bolelli (non prima ore: 17:00)



CH Todi Facundo Bagnis [4] Facundo Bagnis [4] 6 2 6 Simone Bolelli Simone Bolelli 3 6 2 Vincitore: F. BAGNIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 S. Bolelli 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 F. Bagnis 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 S. Bolelli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Bolelli 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Bagnis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Bolelli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 F. Bagnis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 F. Bagnis 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 S. Bolelli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 F. Bagnis 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 S. Bolelli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 F. Bagnis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 S. Bolelli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 F. Bagnis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Bolelli 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 F. Bagnis 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 S. Bolelli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 F. Bagnis 0-15 15-15 ace 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 S. Bolelli 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 S. Bolelli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. [1] Steven De Waard / Ben Mclachlan vs [4] Tomasz Bednarek / David Pel