Andy Murray: “Questa sconfitta con Thompson non comprometterà le mie prestazioni all’All England Club”

Andy Murray si è presentato in conferenza stampa in quel del Queen’s dopo aver perso contro Jordan Thompson al primo turno. “Ha giocato meglio di me, ha avuto più occasioni ed io ho fatto errori nei momenti decisivi”, ha segnalato lo scozzese prima di evidenziare come si sia allenato duramente sull’erba per arrivare pronto a questo appuntamento.

“E’ stato un duro colpo perdere all’esordio anche perchè mi sono allenato su erba per una settimana prima dell’inizio del torneo. Di solito, se gioco bene al Queen’s ripeto le prestazioni a Wimbledon. Questa sconfitta con Thompson non comprometterà le mie prestazioni all’All England Club”, ha concluso.

Lorenzo Carini