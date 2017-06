Fastidio al polso destro per Aljaz Bedene: “Cercherò di recuperare in tempo per Wimbledon”

Stagione soddisfacente per Aljaz Bedene, vincitore di tre titoli Challenger e capace di raggiungere buoni risultati anche nei tornei del circuito maggiore. Prima fra tutti, spunta la finale all’ATP 250 di Budapest, dove si è dovuto arrendere in finale a Lucas Pouille in due set.

“Ho sentito un fastidio al polso destro durante il Roland Garros ed ora confermo questo problema. Cercherò di recuperare in tempo per Londra”, ha commentato lo sloveno naturalizzato britannico che non è mai andato oltre il secondo turno a Wimbledon, raggiunto nel 2015.

Lorenzo Carini