E’ ufficiale. Novak Djokovic giocherà ad Eastbourne

Novak Djokovic la prossima settimana giocherà il torneo ATP 250 di Eastbourne dopo aver ricevuto una wild card dagli organizzatori.

Il numero quattro del mondo si recherà nella città inglese per mettere a punto i dettagli del suo gioco prima del torneo di Wimbledon che inizierà il prossimo 03 Luglio.

Questa sarà la prima volta dal 2010 che Novak Djokovic giocherà un torneo ATP su erba. Negli anni precedenti, il serbo aveva deciso di competere in alcune esibizioni come The Boodles, ma mai disputare un torneo ATP.

Questa è la seconda wild card che Novak riceve nel 2017 dopo aver ricevuto a Marzo un invito per il torneo ATP 500 di Acapulco.