Challenger Todi: Marco Cecchinato vince il derby. Fuori al secondo turno Matteo Donati (Video)

Giornata dedicata al secondo turno agli undicesimi Internazionali di Tennis dell’Umbria ATP Challenger di Todi “Sidernestor Tennis Cup”.

Cecchinato, testa di serie numero 2, si aggiudica in due set il derby siciliano con Salvatore Caruso con un doppio 6/3. Nulla da fare per Matteo Donati contro la testa di serie numero 6 il portoghese Elias. Perso il primo set al tie break, il tennista piemontese crolla, nel secondo parziale, sotto i colpi di un Elias apparso in ottima forma.

Bene anche il belga De Greef, testa di serie numero 7, che accede ai quarti superando agevolmente lo slovacco Kovalik, con il punteggio di 6/2 6/3.

Giovedì 22 giugno tornano in campo Bolelli e Del Bonis. L’argentino, ex numero 33 del ranking mondiale (posizione conquistata nel maggio dello scorso anno) e campione di Davis insieme a Del Potro, aprirà la giornata sul campo grandstand alle ore 15 contro l’azzurro Stefano Travaglia. A seguire, Simone Bolelli affronterà Facundo Bagnis, argentino testa di serie numero 4 del seeding.

Parole di elogio al Challenger di Todi da parte di Jose Perlas, fino a poco tempo fa allenatore di Fabio Fognini e ora al seguito del serbo Lajovic. Il tecnico spagnolo, considerato un vero e proprio guru, in carriera ha collaborato con tennisti del calibro di Carlos Moya, Albert Costa, Guillermo Coria, Nicolas Almagro, Juan Carlos Ferrero e Janko Tipsarevic.

“Conoscevo già l’Umbria per le sue infinite bellezze – ha affermato Perlas- e questo connubio con il tennis è davvero azzeccato.

Un torneo non solo di alto livello tecnico ma anche davvero ben organizzato. Complimenti allo staff della Mef Tennis Events di Marcello Marchesini”.

Ricordiamo a tutti gli appassionati che l’ingresso sarà gratuito per l’intera durata del torneo. Una scelta della Mef tennis Events e del Tennis Club Todi per avvicinare il più possibile all’evento la città e la regione. Sarà possibile fare delle donazioni al comune di Norcia per la ricostruzione del Tennis Club cittadino ed all’associazione “I Love Norcia” per vari progetti legati al sociale nei territori colpiti dal sisma.

Challenger Todi | Terra | e43.000 – 2° Turno

SIDERNESTOR CENTER COURT – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Salvatore Caruso vs [2] Marco Cecchinato



CH Todi Salvatore Caruso Salvatore Caruso 3 3 Marco Cecchinato [2] Marco Cecchinato [2] 6 6 Vincitore: M. CECCHINATO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Caruso 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 3-5 → 3-6 M. Cecchinato 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 3-5 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 S. Caruso 0-15 df 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-2 → 1-3 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 M. Cecchinato 30-0 40-15 ace 0-1 → 0-2 S. Caruso 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Cecchinato 0-15 15-15 3-5 → 3-6 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-5 → 2-5 S. Caruso 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 S. Caruso 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 M. Cecchinato 15-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Caruso 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Cecchinato 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. Matteo Donati vs [6] Gastao Elias (non prima ore: 16:30)



CH Todi Matteo Donati Matteo Donati 6 2 Gastao Elias [6] Gastao Elias [6] 7 6 Vincitore: G. ELIAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 G. Elias 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 M. Donati 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 1-5 → 2-5 G. Elias 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 M. Donati 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 G. Elias 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Donati 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 G. Elias 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Donati 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 M. Donati 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-6 → 6-6 G. Elias 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 M. Donati 0-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 G. Elias 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 M. Donati 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 4-3 → 5-3 G. Elias 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 M. Donati 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 G. Elias 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Donati 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 G. Elias 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Donati 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 G. Elias 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [1] Dusan Lajovic vs Jaume Munar (non prima ore: 19:30)



CH Todi Dusan Lajovic [1] Dusan Lajovic [1] 6 6 Jaume Munar Jaume Munar 3 3 Vincitore: D. LAJOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 J. Munar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 5-2 → 5-3 D. Lajovic 15-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 J. Munar 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 J. Munar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Munar 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Munar 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 J. Munar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 J. Munar 15-0 30-0 2-2 → 2-3 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Munar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Munar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

GRANDSTAND – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [7] Arthur De Greef vs Jozef Kovalik



CH Todi Arthur De Greef [7] Arthur De Greef [7] 6 6 Jozef Kovalik Jozef Kovalik 2 3 Vincitore: A. DE GREEF Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Kovalik 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 A. De Greef 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-3 → 5-3 J. Kovalik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-2 → 4-3 A. De Greef 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 J. Kovalik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 A. De Greef 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 J. Kovalik 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-0 → 2-1 A. De Greef 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 J. Kovalik 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. De Greef 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 J. Kovalik 15-0 30-0 5-1 → 5-2 A. De Greef 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 J. Kovalik 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 A. De Greef 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 3-1 J. Kovalik 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 A. De Greef 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 2-0 J. Kovalik 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

2. Liam Caruana / Gianluca Mager vs [2] Marin Draganja / Tomislav Draganja



CH Todi Liam Caruana / Gianluca Mager Liam Caruana / Gianluca Mager 3 2 Marin Draganja / Tomislav Draganja [2] Marin Draganja / Tomislav Draganja [2] 6 6 Vincitori: DRAGANJA / DRAGANJA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Draganja / Draganja 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 L. Caruana / Mager 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 2-5 M. Draganja / Draganja 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 1-4 → 1-5 L. Caruana / Mager 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 M. Draganja / Draganja 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 L. Caruana / Mager 0-15 0-40 1-1 → 1-2 M. Draganja / Draganja 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Caruana / Mager 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Draganja / Draganja 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 L. Caruana / Mager 15-0 15-15 15-30 df 15-40 3-4 → 3-5 M. Draganja / Draganja 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 L. Caruana / Mager 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-3 → 3-3 M. Draganja / Draganja 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Caruana / Mager 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Draganja / Draganja 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 L. Caruana / Mager 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 M. Draganja / Draganja 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

3. [1] Steven De Waard / Ben Mclachlan vs Pietro Licciardi / Gian Marco Moroni



COURT 1 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [4] Tomasz Bednarek / David Pel vs Daniel Elahi Galan / Cristian Rodriguez



CH Todi Tomasz Bednarek / David Pel [4] Tomasz Bednarek / David Pel [4] 6 6 Daniel Elahi Galan / Cristian Rodriguez Daniel Elahi Galan / Cristian Rodriguez 3 1 Vincitori: BEDNAREK / PEL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 D. Elahi Galan / Rodriguez 0-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 T. Bednarek / Pel 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 D. Elahi Galan / Rodriguez 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 4-1 T. Bednarek / Pel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-0 → 4-0 D. Elahi Galan / Rodriguez 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 T. Bednarek / Pel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 D. Elahi Galan / Rodriguez 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Bednarek / Pel 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-3 → 6-3 D. Elahi Galan / Rodriguez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-2 → 5-3 T. Bednarek / Pel 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-2 → 5-2 D. Elahi Galan / Rodriguez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 T. Bednarek / Pel 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 D. Elahi Galan / Rodriguez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 3-1 T. Bednarek / Pel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Elahi Galan / Rodriguez 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 1-0 → 1-1 T. Bednarek / Pel 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Laurynas Grigelis / Stefano Travaglia vs Hans Hach Verdugo / Alex Lawson