Francesca Schiavone esce al secondo turno del Wta International di Mallorca. Passa Kristyna Pliskova in due set

Esce sconfitta Francesca Schiavone nel secondo turno del WTA International di Mallorca (Erba, $250.000).

La tennista milanese è stata superata dalla ceca Kristyna Pliskova, 25 anni, Nr. 46 del mondo, con il punteggio di 6-3 7-6(7) in un’ora e 44 minuti di gioco.

Peccato! La Leonessa ha sofferto tutto il match, subendo oltremodo il potente servizio avversario ma sembrava aver ripreso l’incontro per i capelli. Il tiebreak, cestinato da 5-1, grida vendetta, anche perché la Schiavone sembrava essere più pimpante fisicamente e in grado di far pendere l’ago della bilancia a proprio favore.

Ecco il match punto per punto.

Primo set: parte fortissimo la ceca.

Già al secondo gioco Francesca deve alzare bandiera bianca e, alla quarta palla a disposizione, concedere il break del vantaggio alla Pliskova.

Il break infonde coraggio alla ceca che continua a insistere e si porta vicina al doppio vantaggio: serve una gran prima della Schiavone per cancellare una palla break nel quarto game e fissare il punteggio sul 3-1 dopo 17 minuti di gioco.

La Pliskova al servizio è inattaccabile, ogni volta che mette una prima di servizio Francesca non riesce a entrare nello scambio.

Le possibilità di ricucire lo strappo sono quindi nulle e il parziale si conclude da lì a poco.

Succede nel nono game, con la ceca che chiude la contesa al secondo set point disponibile.

E’ 6-3 per la Pliskova in 37 minuti di gioco.

Secondo set: l’incontro riparte sugli stessi binari del parziale precedente.

I primi quattro giochi sono lottati ma vedono la ceca prevalere. A cavallo tra il terzo e il quarto gioco sembra decidersi il set: dapprima la Pliskova brekka ai vantaggi, successivamente tiene un difficile turno di servizio, turno in cui la Leonessa ha fatto di tutto per cercare di rientrare.

L’avversaria è sempre insidiosa: serve ottimamente e continua a picchiare duro da fondo. Il settimo gioco la Schiavone si ritrova spalle al muro: è brava a cavarsela di esperienza ed annullare due break point per girare sul 4-3 Pliskova dopo 33 minuti di gioco.

Quando tutto sembra perso c’è il ruggito di Francesca: break a zero nel decimo gioco e set riaperto.

L’esito naturale del parziale è quindi il tiebreak, in cui le due avversarie giungono con umori opposti.

La Schiavone è galvanizzata e si vede. Si porta subito avanti 5-1 a spese di una Pliskova scoraggiata e meno mobile rispetto a pochi minuti prima.

Il cambio di campo spezza l’incantesimo. Al rientro è un monologo ceco, con Kristyna che mette a segno cinque punti consecutivi portandosi al match point.

Qui è brava la Schiavone ad annullarlo così come sarà abile la ceca ad annullare il set point azzurro sul 7-6 con un gran rovescio incrociato.

Il secondo match point ceco è quello buono: Francesca si lancia a rete ma viene superata da un pallonetto difensivo avversario che non riesce più a riportare in campo.

E’ 7-6(7) per la Pliskova in un’ora e sette minuti di gioco.

Match Point

La partita punto per punto



WTA Mallorca Francesca Schiavone Francesca Schiavone 3 6 Kristyna Pliskova Kristyna Pliskova 6 7 Vincitore: K. PLISKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 5*-3 5-4* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 F. Schiavone 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 K. Pliskova 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 K. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-4 → 3-5 F. Schiavone 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 K. Pliskova 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 2-3 → 2-4 F. Schiavone 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 K. Pliskova 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 F. Schiavone 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 K. Pliskova 15-0 ace 40-0 ace 1-0 → 1-1 F. Schiavone 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 F. Schiavone 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 F. Schiavone 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 1-4 → 2-4 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 F. Schiavone 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-3 → 1-3 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-2 → 0-3 F. Schiavone 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

F. Schiavone – K. Pliskova

01:41:45

4 Aces 9

7 Double Faults 2

55% 1st Serve % 55%

32/45 (71%) 1st Serve Points Won 29/36 (81%)

17/37 (46%) 2nd Serve Points Won 18/30 (60%)

6/8 (75%) Break Points Saved 0/1 (0%)

10 Service Games Played 11

7/36 (19%) 1st Return Points Won 13/45 (29%)

12/30 (40%) 2nd Return Points Won 20/37 (54%)

1/1 (100%) Break Points Won 2/8 (25%)

11 Return Games Played 10

49/82 (60%) Total Service Points Won 47/66 (71%)

19/66 (29%) Total Return Points Won 33/82 (40%)

68/148 (46%) Total Points Won 80/148 (54%)

73 Ranking 46

36 Age 25

Milan, Italy Birthplace Louny, Czech Republic

Milan, Italy Residence Prague, Czech Republic

5′ 5 1/2″ (1.66 m) Height 6′ (1.84 m)

132 lbs. (60 kg) Weight 161 lbs. (73 kg)

Right-Handed Plays Left-Handed

Pro (1998) Turned Pro Pro (2009)

15/12 Year to Date Win/Loss 15/13

1 Year to Date Titles 0

8 Career Titles 1

$11,049,000 Career Prize Money $1,458,736

Davide Sala