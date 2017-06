Wimbledon: Ecco le wild card. E’ arrivato il momento di Shapovalov.

Wild card Md Maschile

1. HAAS, Tommy (GER)

2. KLEIN, Brydan (GBR)

3. NORRIE, Cameron (GBR)

4. SHAPOVALOV, Denis (CAN)

5. WARD, James (GBR)

6. To be announced

7. To be announced

8. To be announced

Wild Card Q Maschili

1. BROADY, Liam (GBR)

2. CLARKE, Jay (GBR)

3. CORRIE, Edward (GBR)

4. GLASSPOOL, Lloyd (GBR)

5. WILLIS, Marcus (GBR)

6. To be announced

7. To be announced

8. Wild card Play-off place

9. Wild card Play-off place

Wild Card Md Femminile

1. BOULTER, Katie (GBR)

2. BROADY, Naomi (GBR)

3. DIYAS, Zarina (KAZ)

4. ROBSON, Laura (GBR)

5. WATSON, Heather (GBR)

6. To be announced

7. To be announced

8. To be announced

Wild Card Q Femminile

1. CHRISTIE, Freya (GBR)

2. DART, Harriet (GBR)

3. DUNNE, Katy (GBR)

4. POTAPOVA, Anastasia (RUS)

5. SWAN, Katie (GBR)

6. TAYLOR, Gabriella (GBR)

7. Wild card Play-off place

8. Wild card Play-off place