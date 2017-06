Grigor Dimitrov: “Giocare cinque set a Wimbledon sarà un ottimo test mentale, dovrò essere pronto a superare qualsiasi ostacolo”

Grigor Dimitrov non ha avuto alcun problema nell’eliminare Ryan Harrison al primo turno del torneo ATP 500 del Queen’s.

Il bulgaro, che a quanto pare ha recuperato fiducia dopo la brutta eliminazione a Stoccarda per mano di Jerzy Janowicz, ha commentato: “Sto facendo di tutto per cercare di giocare il miglior tennis possibile. Penso partita per partita, punto per punto: cerco sempre di mettere il maggior numero di palle possibili in campo e di prendere la decisione giusta ogni volta. Ho la necessità di rimanere concentrato durante i match, senza accusare alti e bassi. Giocare cinque set a Wimbledon sarà un ottimo test mentale, dovrò essere pronto a superare qualsiasi ostacolo”.

Lorenzo Carini