Roger Federer ed il Roland Garros: “Quella di quest’anno è stata una decisione unica ed isolata”

Roger Federer, attualmente al quinto posto della classifica mondiale, continua a dirsi pienamete convinto della propria scelta di saltare il Roland Garros.

Lo svizzero ha fatto sapere di non aver mai tentennato in merito alla decisione presa, nemmeno dopo che i suoi potenziali avversari non fossero nella forma migliore.

“Mi sentivo bene nei primi mesi della stagione, non giocare il Roland Garros è stata quasi una decisione semplice. Non me ne sono mai pentito, né ho mai pensato ‘cosa sarebbe potuto succedere se ci fossi stato’. Il mio calendario ha sempre incluso il Roland Garros, ma alla fine non mi sono sentivo abbastanza convinto di giocare lì. Non ho voluto compromettere Wimbledon e gli U.S. Open”, ha detto Federer.

Il quale ha poi garantito che la propria storia col major parigino, vinto nel 2009 e dove ha disputato altre quattro finali, non sia affatto terminata. “Saltare nuovamente il Roland Garros non è una idea per il futuro. Io intendo tornare. Quella di quest’anno è stata una decisione unica ed isolata”, ha assicurato Roger.

Edoardo Gamacchio