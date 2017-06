Il punto settimanale sul Circuito maschile U18. Due new entry nel ranking

Nessuna variazione significativa di classifica per quanto riguarda tutti i giocatori italiani presenti nella classifica mondiale giovanile.

Resta n.1 d’Italia il classe ’99 Francesco Forti, n.71, seguito dal coetaneo e spesso compagno di doppio Mattia Frinzi, ottantesimo.

Il terzo azzurro in Top-100 è Lorenzo Musetti (96esimo), primo giocatore al mondo fra i 2002. Seguono, ad una certa distanza, il ceco Dalibor Svrcina (123) ed il cinese Bu Yunchaokete (126).

In seguito all’aggiornamento consueto del lunedì, hanno fatto il loro ingresso in classifica mondiale Tommaso Carnevale-Miino e Pietro Martinetti.

TOP-10 ITALIANI – CLASSIFICA JUNIOR:

1.Francesco Forti (Rank 71, Anno nascita 1999) [-1]

2.Mattia Frinzi (80, 1999) [-2]

3.Lorenzo Musetti (96, 2002) [-2]

4.Federico Iannacone (140, 1999) [+1]

5.Guido Marson (151, 1999) [+1]

6.Emiliano Maggioli (178, 2001) [0]

7.Giulio Zeppieri (197, 2001) [-1]

8.Andrea Trapani (248, 1999) [+1]

9.Federico Arnaboldi (258, 2000) [0]

10.Gabriele Bosio (275, 2000) [-1]

MOVIMENTI DELLA SETTIMANA:

TOP – Edoardo Bottino (1550, +95)

NEW ENTRY:

Fanno il loro ingresso nella classifica U18… Tommaso Carnevale-Miino (2000) e Pietro Martinetti (2000).

Lorenzo Carini