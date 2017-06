Francesca Schiavone supera la canadese Bouchard in rimonta e accede al secondo turno del WTA International di Mallorca

Bella vittoria per Francesca Schiavone nel primo turno del WTA International di Mallorca (Erba, $250.000).

La tennista milanese ha superato la canadese Eugenie Bouchard, 23 anni, Nr. 56 Wta, con il punteggio di 6-7(5) 6-4 6-3 in due ore e 26 minuti di gioco.

Al prossimo turno trova la ceca Krystina Pliskova, avversaria ostica su questa superficie.

Che bella vittoria di Francesca! L’azzurra ha meritato il successo, servendo ottimamente, giocando bene a rete e dipingendo tennis da fondo. Sotto ora con un match difficile ma non impossibile.

Di seguito i dettagli dell’incontro.

Primo set: set equilibratissimo, con le due tenniste molto precise e attente nei loro turni di battuta.

Le due contendenti proseguono appaiate sin dal primo 15 e, per trovare il primo vero e proprio sussulto, si deve arrivare al decimo gioco.

La Schiavone, al servizio per rimanere nel set, deve annullare un set point avversario prima di far suo il gioco ai vantaggi.

Sull’onda dell’entusiasmo, la Leonesse riesce finalmente a trovare un varco nel servizio avversario e brekka nel game successivo.

L’urlo di gioia italiano si spezza in gola: Francesca si vede annullare un set point e subisce il controbreak della canadese.

La Bouchard si fa preferire nel tiebreak, sbagliando meno e trovando un paio di soluzioni azzeccate. La tennista milanese annulla due set point ma nulla può sul terzo.

E’ 7-6(5) per la Bouchard in 57 minuti di gioco.

Secondo set: l’azzurra non si fa demoralizzare dal parziale appena concluso, anzi, riparte con veemenza.

La tennista canadese deve ricorrere agli straordinari per tenere i suoi turni di battuta: nel secondo gioco recupera da 15-40, nel quarto gioco passa ai vantaggi ma nel sesto gioco alza bandiera bianca.

Un suo diritto incrociato largo vale il break della Leonessa. E’ 4-2 per la Schiavone in 27 minuti di gioco.

Purtroppo, come già successo nel primo set, Francesca si inceppa al servizio per il parziale. Un paio di gratuiti di troppo e una grande accelerazione di diritto della Bouchard valgono il controbreak.

Fortunatamente la Leonessa fa tabula rasa e torna in campo più agguerrita che mai. Uno splendido passante in corsa di diritto e un passante canadese che si ferma sul nastro pongono la parola fine al parziale.

E’ 6-4 per la Schiavone in 45 minuti di gioco.

Terzo set: il copione ormai è consolidato. Francesca spinge, tiene bene al servizio e mette in difficoltà la canadese con la sua aggressività.

La Bouchard tiene il suo turno di battuta in un game lottatissimo (il secondo) ma è costretta a cedere il servizio nel sesto gioco.

Splendido attacco di diritto a sventaglio della Leonessa e break. Si gira sul 4-2 per la Schiavone dopo 33 minuti di gioco.

Vantaggio che dura poco, un doppio fallo italiano regala infatti l’immediato controbreak all’avversaria.

La risposta azzurra è sensazionale: due passanti di diritto della tennista milanese e secondo break del set per Francesca che si porta così a servire per il match.

E l’italiana non sbaglia! Servizio tenuto a zero ed è 6-3 Schiavone in 43 minuti di gioco.

La partita punto per punto



WTA Mallorca Francesca Schiavone Francesca Schiavone 6 6 6 Eugenie Bouchard Eugenie Bouchard 7 4 3 Vincitore: F. SCHIAVONE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 E. Bouchard 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 F. Schiavone 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 4-2 → 4-3 E. Bouchard 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 F. Schiavone 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 E. Bouchard 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 F. Schiavone 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 E. Bouchard 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Schiavone 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 E. Bouchard 15-15 30-15 30-30 df 30-40 5-4 → 6-4 F. Schiavone 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 E. Bouchard 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 F. Schiavone 15-0 15-15 40-15 ace 40-30 df 4-2 → 5-2 E. Bouchard 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 F. Schiavone 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-2 → 3-2 E. Bouchard 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 E. Bouchard 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Schiavone 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* ace 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 F. Schiavone 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 6-5 → 6-6 E. Bouchard 0-15 15-15 15-30 df 15-40 5-5 → 6-5 F. Schiavone 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 E. Bouchard 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 F. Schiavone 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 E. Bouchard 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 E. Bouchard 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 F. Schiavone 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 2-2 E. Bouchard 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Schiavone 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 E. Bouchard 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 0-1

F. Schiavone – E. Bouchard

02:24:10

6 Aces 2

6 Double Faults 5

61% 1st Serve % 64%

45/60 (75%) 1st Serve Points Won 42/68 (62%)

20/38 (53%) 2nd Serve Points Won 18/39 (46%)

3/6 (50%) Break Points Saved 3/8 (38%)

16 Service Games Played 15

26/68 (38%) 1st Return Points Won 15/60 (25%)

21/39 (54%) 2nd Return Points Won 18/38 (47%)

5/8 (63%) Break Points Won 3/6 (50%)

15 Return Games Played 16

65/98 (66%) Total Service Points Won 60/107 (56%)

47/107 (44%) Total Return Points Won 33/98 (34%)

112/205 (55%) Total Points Won 93/205 (45%)

73 Ranking 56

36 Age 23

Milan, Italy Birthplace Montr‚al, Canada

Milan, Italy Residence Miami Beach, FL, USA

5′ 5 1/2″ (1.66 m) Height 5′ 10″ (1.78 m)

132 lbs. (60 kg) Weight 134 lbs. (61 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro (1998) Turned Pro Pro

15/12 Year to Date Win/Loss 11/11

1 Year to Date Titles 0

8 Career Titles 1

$11,049,000 Career Prize Money $5,549,802

La vittoria

Secondo set

Primo set

Davide Sala