Da Halle: Roger Federer “Mi sento fresco e pronto per giocare il torneo”

Subito dopo essere giunto ad Halle, Roger Federer ha incontrato Ralf Webber, direttore del torneo tedesco. I due si sono recati insieme presso le strutture in cui si tiene la manifestazione e dove lo svizzero ha tenuto una breve conferenza stampa. “Ad Halle mi sento come a casa. Non vedo l’ora di iniziare a giocare qui”, ha detto Federer, raggiante.

“Ovviamente, sono qui per vincere il titolo; la competizione è tuttavia molto dura, il tabellone presenta molti avversari difficili da superare”, ha aggiunto il campione di diciotto prove dello Slam. Roger ha poi rivelato che, in virtù della prematura eliminazione dal torneo di Stoccarda, abbia avuto un po’ di tempo “extra” per dedicarsi a varie attività: “Ho trascorso del tempo con la mia famiglia, mi sono rilassato un po’ e mi sono anche allenato. Mi sento fresco e pronto per giocare il torneo”, ha concluso.

Edoardo Gamacchio