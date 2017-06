Camila Giorgi supera la russa Vikhlyantseva in due set e accede al secondo turno del Wta Premier di Birmingham

Successo in due set per Camila Giorgi al primo turno del Wta Premier di Birmingham (erba, $ 885.040).

La tennista marchigiana ha superato la russa Natalia Vikhlyantseva, 20 anni, Nr. 65 del mondo, con il punteggio di 6-3 7-6(4) in un’ora e 42 minuti di gioco.

Al prossimo turno trova l’ucraina Elina Svitolina, avversaria molto forte, seppur ieri abbia sofferto molto al suo esordio su questa superficie contro la Watson.

Bene oggi l’italiana! Il sorteggio è stato certamente benevolo ma Camila ha interpretato il match nel migliore dei modi. Sicura al servizio per quasi tutto l’incontro, aggressiva in risposta e abile a conquistare i punti chiave contro la potente avversaria. Rimane la pecca di essersi fatta brekkare due volte al servizio per chiudere il match, pecca da chiudere a livello mentale.

Di seguito il dettaglio del match.

Primo set: parziale molto equilibrato, con le due tenniste abili al servizio e pronte a sfidarsi con potenti colpi da fondo.

Non ci sono sussulti nei primi giochi, tutti vinti dalla tennista in battuta.

La svolta avviene nel sesto game: la Giorgi sale 0-40, si vede annullare due break point dalla prima di servizio avversaria ma passa sul terzo.

Un doppio fallo della Vikhlyantseva vale il 4-2 per Camila dopo 23 minuti di gioco.

La marchigiana gioca bene, sfruttando la maggior mobilità da fondo e spostando bene la russa e i frutti si vedono.

Il nono gioco è quello vincente: al secondo set point a disposizione la Giorgi passa. Ottima seconda di servizio esterna e 6-3 per Camila in 36 minuti di gioco.

Secondo set: parziale molto equilibrato, in cui i turni di servizio la fanno da padrone.

Camila si fa preferire ed è colei che va più vicina allo strappo decisivo.

Alla russa servono quattro prime di servizio (quattro sassate) per annullare le palle break azzurre nel quinto gioco.

L’equilibrio si riflette nel punteggio: una risposta lunga della Vikhlyantseva sancisce il 3-3 dopo 28 minuti di gioco.

La Giorgi spinge bene e, grazie alla sua aggressività in risposta, passa. Ennesimo gratuito avversario e break a zero nel settimo game.

La fine del match sembra vicina e la russa deve ricorrere al solito servizio (ace) per annullare un match point avversario nel nono gioco.

Purtroppo a Camila viene il cosiddetto braccino e spreca tutto nel decimo gioco: due gratuiti e due doppi falli concedono il controbreak all’avversaria. (nel mezzo si trova un altro match point sprecato dall’italiana con un diritto in rete).

Questi minuti di tennis sono folli: dapprima l’azzurra brekka ancora l’avversaria e si porta così a servire per il match per la seconda volta.

Successivamente la russa annulla un terzo match point a Camila e si trascina al tiebreak al terzo break point a disposizione.

Il tiebreak è condotto dall’inizio alla fine dall’azzurra che, grazie a un diritto sulla riga, chiude il parziale 7-6(4) in un’ora e cinque minuti di gioco.

La partita punto per punto



WTA Birmingham Camila Giorgi Camila Giorgi 6 7 Natalia Vikhlyantseva Natalia Vikhlyantseva 3 6 Vincitore: C. GIORGI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 6-5 → 6-6 N. Vikhlyantseva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A df 5-4 → 5-5 N. Vikhlyantseva 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 ace A-40 5-3 → 5-4 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 N. Vikhlyantseva 0-15 0-30 df 0-40 15-40 3-3 → 4-3 C. Giorgi 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-3 → 3-3 N. Vikhlyantseva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-2 → 2-3 C. Giorgi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 N. Vikhlyantseva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 N. Vikhlyantseva 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 5-3 → 6-3 N. Vikhlyantseva 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-2 → 5-2 N. Vikhlyantseva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace df 3-2 → 4-2 C. Giorgi 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 N. Vikhlyantseva 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 N. Vikhlyantseva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Giorgi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

C. Giorgi – N. Vikhlyantseva

01:40:33

2 Aces 4

9 Double Faults 3

45% 1st Serve % 64%

29/36 (81%) 1st Serve Points Won 30/46 (65%)

22/44 (50%) 2nd Serve Points Won 12/26 (46%)

3/5 (60%) Break Points Saved 8/11 (73%)

11 Service Games Played 10

16/46 (35%) 1st Return Points Won 7/36 (19%)

14/26 (54%) 2nd Return Points Won 22/44 (50%)

3/11 (27%) Break Points Won 2/5 (40%)

10 Return Games Played 11

51/80 (64%) Total Service Points Won 42/72 (58%)

30/72 (42%) Total Return Points Won 29/80 (36%)

81/152 (53%) Total Points Won 71/152 (47%)

102 Ranking 65

25 Age 20

Macerata, Italy Birthplace Volgograd, Russia

France Residence Volgograd, Russia

5′ 6″ (1.68 m) Height 6’1″

119 lbs. (54 kg) Weight 154 lbs

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro Turned Pro Professional

13/10 Year to Date Win/Loss 17/13

0 Year to Date Titles 0

1 Career Titles 0

$2,205,514 Career Prize Money $294,176

Davide Sala