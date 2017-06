Roberta Vinci concede solo tre giochi a Sara Errani ed accede al secondo turno del Wta International di Mallorca

Veloce successo per Roberta Vinci al primo turno del WTA International di Mallorca (Erba, $250.000).

La tennista tarantina ha superato Sara Errani (ripescata come lucky loser) con il punteggio di 6-2 6-1 in un’ora esatta di gioco.

Al prossimo turno trova la vincente del match tra Flipkens e Minella, giocatrici alla portata di Robertina.

Match che si prevedeva chiuso in partenza e così è stato: troppa la differenza di qualità e gioco tra le due ex compagne di doppio su questa superficie. La Vinci ha dato ottime indicazioni, giocando un tennis regolare e pulito e andando sovente a rete a prendersi il punto. Sarita ha invece lottato finchè ha potuto, rassegnandosi e tirando i remi in barca a inizio secondo parziale.

Di seguito il dettaglio dell’incontro.

Primo set: inizia meglio Sarita, subito aggressiva nei turni di servizio avversari.

Robertina si spinge spesso a rete ma fatica a trovare continuità nel gioco a volo e deve ricorrere ai vantaggi per tenere i primi due turni di battuta.

Tra il quarto e il quinto gioco si assiste a un bel botta e risposta. Dapprima passa la Vinci, abile a brekkare a 30 l’avversaria; subito dopo si assiste al controbreak di Sarita, brava a trovare un paio di passanti decisivi.

La svolta decisiva avviene nel sesto game, con la tennista pugliese che spinge e, alla terza palla break utile, passa grazie a un nastro fortunato.

E’ 4-2 dopo 29 minuti di gioco.

Il parziale prosegue con un monologo tarantino: la Vinci chiude la contesa brekkando per la terza volta la Errani, a 15 nell’ottavo game.

E’ 6-2 per Robertina in 37 minuti di gioco.

Secondo set: continua il dominio di Roberta.

Due diritti consecutivi in rete della Errani sanciscono il break nel secondo gioco, break che consegna il quinto gioco consecutivo alla pugliese.

Sarita appare scoraggiata e subisce il gioco pulito e aggressivo dell’avversaria. Dal canto suo, Roberta gioca bene, spingendosi a rete appena possibile e aprendosi il campo in maniera efficace.

Il match non ha ormai più nulla da dire e la Vinci continua a dilagare.

Un rovescio in corridoio della Errani sancisce il 4-0 dopo soli 12 minuti di parziale.

L’ultimo sussulto di Sara è il break del quinto game, break che si rivela effimero.

I due giochi successivi sono infatti pugliesi, con la Vinci che non ha problemi a chiudere, tenendo a zero il turno di servizio.

E’ 6-1 per la tarantina in 22 minuti di gioco.

WTA Mallorca Roberta Vinci [6] Roberta Vinci [6] 6 6 Sara Errani Sara Errani 2 1 Vincitore: R. VINCI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 R. Vinci 15-0 30-0 ace 40-0 5-1 → 6-1 S. Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 R. Vinci 15-0 15-15 15-30 15-40 4-0 → 4-1 S. Errani 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 R. Vinci 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 S. Errani 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 R. Vinci 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Errani 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 R. Vinci 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 S. Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 R. Vinci 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 3-1 → 3-2 S. Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 R. Vinci 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1

R. Vinci – S. Errani

00:58:11

3 Aces 0

1 Double Faults 2

65% 1st Serve % 83%

24/33 (73%) 1st Serve Points Won 15/38 (39%)

8/18 (44%) 2nd Serve Points Won 2/8 (25%)

1/3 (33%) Break Points Saved 4/10 (40%)

8 Service Games Played 7

23/38 (61%) 1st Return Points Won 9/33 (27%)

6/8 (75%) 2nd Return Points Won 10/18 (56%)

6/10 (60%) Break Points Won 2/3 (67%)

7 Return Games Played 8

32/51 (63%) Total Service Points Won 17/46 (37%)

29/46 (63%) Total Return Points Won 19/51 (37%)

61/97 (63%) Total Points Won 36/97 (37%)

33 Ranking 72

34 Age 30

Taranto, Italy Birthplace Bologna, Italy

Taranto, Italy Residence Bologna, Italy

5′ 4″ (1.63 m) Height 5′ 4 1/2″ (1.64 m)

132 lbs. (60 kg) Weight 132 lbs. (60 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro (1999) Turned Pro Pro (2002)

7/13 Year to Date Win/Loss 16/14

0 Year to Date Titles 0

10 Career Titles 9

$11,634,236 Career Prize Money $13,005,301

