Matteo Berrettini dà forfait a Milano. Problema alla caviglia stop di almeno 1 mese

Matteo Berrettini ha dato forfait per il torneo challenger di Milano in programma la prossima settimana.

Per un problema alla caviglia Matteo dòvrà restare fermo per almeno un mese.

L’azzurro quindi non parteciperà al torneo lombardo che al momento vede ai nastri di partenza per i colori italiani con due azzurri: Marco Cecchinato e Andrea Arnaboldi.