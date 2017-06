Thomas Fabbiano: “Ora qualche giorno d’allenamento ad Ilkley e poi vediamo come si muove la lista per il Main Draw di Wimbledon.”

Queste sono le dichiarazioni di Thomas Fabbiano dopo la sconfitta nella finale del challenger di Nottingham contro l’israeliano Dudi Sela.

“Settimana obiettivamente buona, 5 partite di buon livello al primo torneo sull’erba. C è rammarico per la finale, certamente. L’inerzia era tutta dalla mia parte e degli episodi nel secondo set hanno fatto girare la partita. Purtroppo oggi ho servito male e nel mezzo del secondo set il mio diritto ha perso efficacia. Ho avuto le mie occasioni per vincere la partita e oggi ne ho raccolte meno del solito. Ora qualche giorno d’allenamento ad Ilkley e poi vediamo come si muove la lista per il Main Draw di Wimbledon.”